【財經新聞】聯儲局維持現行利率不變 預測今年可能只減息一次（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定維持現行利率不變，但就將今年減息的次數降低，預測今年內可能只會減息一次。

聯儲局開完兩天議息會議之後，決策官員週三一致決定維持現行利率不變，即是聯邦短期基金利率保持在5.25厘至5.5厘之間，這個利率處於23年來最高水平，也是近一年來沒有變動。

聯儲局在聲明中表示，在3月時，局方官員預測，今年可能會有三次減息的機會，但由於今年第一季通脹仍然頑固，因此預測今年內只會減息一次，明年可能會減息四次。

聲明又提到，根據核心個人消費開支PCE指數，預測今年底的通脹率是2.8%，比先前預測的2.6%略高，同時預測今年的全國失業率是4%、經濟增長GDP估計有2.1%。

聯儲局又重申，必須有確實數據證明到，通脹降回2%目標時，才會考慮減息問題。

另外在會後。主席包維爾表示，局方聚焦於達致最高就業和穩定價格兩大目標，而過去兩年經濟走向這些目標時，已經取得明顯進展。

他又說，通脹從7%的頂峰，已經實質回落至2.7%，但仍屬太高，因此局方致力將通脹降回2%目標，來支撐強勁的經濟。

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