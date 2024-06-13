【財經新聞】聯儲局維持現行利率不變 預測今年可能只減息一次（視頻）

June 13, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定維持現行利率不變，但就將今年減息的次數降低，預測今年內可能只會減息一次。

聯儲局開完兩天議息會議之後，決策官員週三一致決定維持現行利率不變，即是聯邦短期基金利率保持在5.25厘至5.5厘之間，這個利率處於23年來最高水平，也是近一年來沒有變動。

聯儲局在聲明中表示，在3月時，局方官員預測，今年可能會有三次減息的機會，但由於今年第一季通脹仍然頑固，因此預測今年內只會減息一次，明年可能會減息四次。

聲明又提到，根據核心個人消費開支PCE指數，預測今年底的通脹率是2.8%，比先前預測的2.6%略高，同時預測今年的全國失業率是4%、經濟增長GDP估計有2.1%。

聯儲局又重申，必須有確實數據證明到，通脹降回2%目標時，才會考慮減息問題。

另外在會後。主席包維爾表示，局方聚焦於達致最高就業和穩定價格兩大目標，而過去兩年經濟走向這些目標時，已經取得明顯進展。

他又說，通脹從7%的頂峰，已經實質回落至2.7%，但仍屬太高，因此局方致力將通脹降回2%目標，來支撐強勁的經濟。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*