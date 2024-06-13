【加州新聞】修改47號提案確定放上11月選票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州47號提案把950元以下犯罪屬於輕罪，而推動要修改47號提案的組織，現在已獲加州選務當局通知，確認提案會放上今年11月的選票。

許多人都認為，把950元以下犯罪定為輕罪的法律，是加州治安變差的主要原因之一。

為了推翻此一條文，以及其他跟犯罪有關的規定，「Californians for Safer Communities」聯盟積極推動新提案，要修改加州47提案，該聯盟週二晚已經正式收到加州選務機構通知，其收集到超過91萬個簽名，確認跨過法定門檻，正式納入今年11月選舉。

提案外展總監李少敏（Frank Lee）說：「這實在是加州民眾一個大的勝利，在這邊非常感謝大家通力合作，華人社區實際是反對毒品和罪案的中流砥柱，希望大家繼續廣傳這個提案的重要性，使我們11月的時候能夠得到大家的認同。」

這項提案的標題稱為「減少遊民、濫毒及偷竊提案 Homelessness, Drug Addiction and Theft Reduction Act」，該聯盟正在策劃接下來的宣傳活動，要爭取選民在11月投票支持。

李少敏說：「這個提案是絕對有必要的，能夠將毒品、無家可歸，以及偷竊問題都能夠解決，最大的重點就是，將擁有重量級毒品而三次被捕的人強制去戒毒，從而減少偷竊的匪徒，也減少遊民，可以說一箭三雕。」

這項提案的重點有三部份，第一，任何人如犯下三次偷竊罪，不論金額都將被控重罪，而且每次犯案的金額，總額超過$950便會被控以重罪，不必等第三次。

第二，將加強對毒販的懲處，特別是販賣芬太尼的毒販，芬太尼尚未被列入重量級毒品法例中，此提案希望修補這漏洞。

第三，任何人如因藏有重量級毒品，如鴉片及海洛英等，第三次被捕將必須戒毒，否則面臨重罪刑事檢控。

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