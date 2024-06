【加州新聞】修改47號提案確定放上11月選票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州47號提案把950元以下犯罪屬於輕罪,而推動要修改47號提案的組織,現在已獲加州選務當局通知,確認提案會放上今年11月的選票。

許多人都認為,把950元以下犯罪定為輕罪的法律,是加州治安變差的主要原因之一。

為了推翻此一條文,以及其他跟犯罪有關的規定,「Californians for Safer Communities」聯盟積極推動新提案,要修改加州47提案,該聯盟週二晚已經正式收到加州選務機構通知,其收集到超過91萬個簽名,確認跨過法定門檻,正式納入今年11月選舉。

提案外展總監李少敏(Frank Lee)說:「這實在是加州民眾一個大的勝利,在這邊非常感謝大家通力合作,華人社區實際是反對毒品和罪案的中流砥柱,希望大家繼續廣傳這個提案的重要性,使我們11月的時候能夠得到大家的認同。」

這項提案的標題稱為「減少遊民、濫毒及偷竊提案 Homelessness, Drug Addiction and Theft Reduction Act」,該聯盟正在策劃接下來的宣傳活動,要爭取選民在11月投票支持。

李少敏說:「這個提案是絕對有必要的,能夠將毒品、無家可歸,以及偷竊問題都能夠解決,最大的重點就是,將擁有重量級毒品而三次被捕的人強制去戒毒,從而減少偷竊的匪徒,也減少遊民,可以說一箭三雕。」

這項提案的重點有三部份,第一,任何人如犯下三次偷竊罪,不論金額都將被控重罪,而且每次犯案的金額,總額超過$950便會被控以重罪,不必等第三次。

第二,將加強對毒販的懲處,特別是販賣芬太尼的毒販,芬太尼尚未被列入重量級毒品法例中,此提案希望修補這漏洞。

第三,任何人如因藏有重量級毒品,如鴉片及海洛英等,第三次被捕將必須戒毒,否則面臨重罪刑事檢控。

