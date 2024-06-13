【灣區新聞】舊金山犯罪率大幅下降 歸功於新安裝的車牌讀取器（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山（三藩市）新安裝的車牌讀取器取得最新成果，舊金山犯罪率大幅下降，今年1月到5月底，相比去年同期，財產犯罪下降了33%，暴力犯罪下降了13%。

舊金山市市長辦公室週三表示，舊金山各地新安裝的新型自動車牌讀取器取得初步成效，逮捕了包括有組織零售盜竊、劫車、搶劫和性侵犯在內的犯罪行為。

與去年同期相比，今年1月到5月底，財產犯罪下降了33%，暴力犯罪下降了13%。

具體數據為：

· 兇殺案減少38%

· 搶劫事件減少18%

· 攻擊事件減少8%

· 入室竊盜案減少18%

· 機動車失竊案減少19%

· 汽車爆竊事件減少51%

市長布里德在今年1月11號簽署法案，允許舊金山市警方安裝新型自動車牌讀取器，舊金山警方及其合約供應商Flock Safety現已安裝了100個自動車牌讀取器（ALPR）攝影機，警方計劃安裝400個。

據市長辦公室表示，其餘300個攝影機預計在7月安裝完畢，並全面投入使用，ALPR項目的資金來自州府撥款的1730萬元。

自動車牌讀取器是今年3月由選民批准的E提案中的一部份，這項提案授權舊金山警方在執法任務中使用無人機和監視器。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。