【灣區新聞】舊金山犯罪率大幅下降 歸功於新安裝的車牌讀取器（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山(三藩市)新安裝的車牌讀取器取得最新成果,舊金山犯罪率大幅下降,今年1月到5月底,相比去年同期,財產犯罪下降了33%,暴力犯罪下降了13%。

舊金山市市長辦公室週三表示,舊金山各地新安裝的新型自動車牌讀取器取得初步成效,逮捕了包括有組織零售盜竊、劫車、搶劫和性侵犯在內的犯罪行為。

與去年同期相比,今年1月到5月底,財產犯罪下降了33%,暴力犯罪下降了13%。

具體數據為:

· 兇殺案減少38%

· 搶劫事件減少18%

· 攻擊事件減少8%

· 入室竊盜案減少18%

· 機動車失竊案減少19%

· 汽車爆竊事件減少51%

市長布里德在今年1月11號簽署法案,允許舊金山市警方安裝新型自動車牌讀取器,舊金山警方及其合約供應商Flock Safety現已安裝了100個自動車牌讀取器(ALPR)攝影機,警方計劃安裝400個。

據市長辦公室表示,其餘300個攝影機預計在7月安裝完畢,並全面投入使用,ALPR項目的資金來自州府撥款的1730萬元。

自動車牌讀取器是今年3月由選民批准的E提案中的一部份,這項提案授權舊金山警方在執法任務中使用無人機和監視器。

