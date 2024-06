【灣區新聞】南灣Los Gatos-Saratoga聯合高中學區提高物業稅提案過關（視頻）

【KTSF】

南灣Los Gatos-Saratoga聯合高中學區,上個月一項提高物業稅提案,以些微的差距過關。

Los Gatos – Saratoga聯合高中學區,包括Santa Clara縣和Santa Cruz縣,5月7日的郵寄選票最新的結果,Santa Clara縣有7,196票贊成,Santa Cruz有608票贊成,反對票分別是3,424票和466票,整體比例為66.7%,略高於通過物業稅所需的3分之2門檻。

A提案建議在更新現有的49美元稅收的基礎上,對每個物業稅增加79美元的稅收,合計128美元,為期九年,提供超過250萬的教育經費,用來為了吸引和留住高素質教師,維持強大的核心學術課程和高品質的STEM課程等等。

支持A提案人士表示,現有的49美元稅收,已經十多年沒有增加過,並且是所有依賴物業稅稅收資金的矽谷地區中最低的。

反對A提案人士,包括矽谷納稅人協會則表示,稅收過高,因為過去五年該地區的入學率下降,而同期低於州標準的學生比例卻有所增加。

A提案已經過官方認證,選民可以在認證後五天內要求重新計票。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。