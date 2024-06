【有線新聞】

新加坡航空就客機遇強烈氣流事故提出賠償方案,傷者最少獲1萬美元。

新航客機上月遇到強烈氣流,造成一死數十人受傷。

新航公布輕傷乘客可獲1萬美元賠償,重傷的乘客則再商議,公司稱傷勢嚴重、需要長期治療並要求經濟支援的乘客會先獲得2萬5千美元,這筆款項會計入最終賠償金額,所有乘客,包括沒有受傷的人可獲全額機票退款和延誤賠償。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。