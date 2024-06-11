【灣區新聞】灣區週二出現另一股熱浪 部分地區溫度料過百

【KTSF 黃恩光報導】

雖然還有一個多星期夏季才開始，但灣區週二將出現另一股熱浪，部分地區日間氣溫有機會突破華氏100度。

國家氣象局發出的酷熱警示，週二早上11時至晚上8時生效，涵蓋東灣內陸地區、南灣以及北灣地區，日間最高氣溫有機會超過華氏100度，但預測到週二晚上，氣溫將回落至華氏50多度。

至於加州首府沙加緬度一帶，酷熱警示週二和週三生效，預測Sacramento和Elk Grove一帶，最高氣溫超過100度。

要注意的是，雖然天氣很熱，但氣象局提醒大家，Sacramento一帶的河流很喘急，水溫很冷，只有華氏52度至71度，當河水溫度低於華氏77度，會影響人的呼吸，如果低過華氏60度，只要在水中幾分鐘，就會令人透不過氣，以及失去對肌肉的控制，欺山莫欺水。

另外，在炎熱的天氣，大家切記不要讓兒童和寵物獨自留在汽車裡面。

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