【灣區新聞】灣區週二出現另一股熱浪 部分地區溫度料過百

【KTSF 黃恩光報導】

雖然還有一個多星期夏季才開始,但灣區週二將出現另一股熱浪,部分地區日間氣溫有機會突破華氏100度。

國家氣象局發出的酷熱警示,週二早上11時至晚上8時生效,涵蓋東灣內陸地區、南灣以及北灣地區,日間最高氣溫有機會超過華氏100度,但預測到週二晚上,氣溫將回落至華氏50多度。

至於加州首府沙加緬度一帶,酷熱警示週二和週三生效,預測Sacramento和Elk Grove一帶,最高氣溫超過100度。

要注意的是,雖然天氣很熱,但氣象局提醒大家,Sacramento一帶的河流很喘急,水溫很冷,只有華氏52度至71度,當河水溫度低於華氏77度,會影響人的呼吸,如果低過華氏60度,只要在水中幾分鐘,就會令人透不過氣,以及失去對肌肉的控制,欺山莫欺水。

另外,在炎熱的天氣,大家切記不要讓兒童和寵物獨自留在汽車裡面。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。