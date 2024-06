【灣區新聞】灣區非牟利機構於南灣舉辦端午節嘉年華（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

週一是端午節,為了讓小朋友了解端午節的由來,並體驗中華文化,灣區一個非牟利機構在剛剛過去的週末,於南灣舉辦一場端午節嘉年華,許多華裔家長帶著子女參加,共同體驗端午節的特色。

Saratoga市府對面的West Valley社區學院,剛剛過去的週六充滿濃濃的端午節元素,主舞台有粽子和龍舟的設計,還有勁歌熱舞,以及漢服表演。

當然吃粽子也是不可少的環節,在活動上擺攤的業者,有兩家還特別準備粽子來販售,讓民眾有機會吃粽子應景。

出席活動的長者說:「(那你今天是特別吃肉粽嗎?)是啊、平常很少吃,(為什麼呢?)端午節嘛,所以很難得Saratoga辦這個嘉年華,很好。」

另一名長者說:「(端午節吃肉粽感覺怎麼樣?)還不錯、還滿好的,(好吃嗎?)都是這個味道。」

也有業者表示,端午節期間特別開粽子團購,粽子也比平常受歡迎。

阿美廚房張先生說:「(最近端午節大家是不是還是有吃粽子的習俗?)是的、還是要,中國人就是要吃粽子嘛,端午節的時候。」

划龍舟、吃粽子是端午節的傳統,主辦單位希望透過活動的舉行,讓小朋友體驗中華文化。」

端午節是紀念楚國愛國詩人屈原,在秦國破獲楚國後,為表忠誠投汨羅江自盡,主辦活動的非牟利機構AABC「亞裔美好社區促進會」(Asian American for Better Community),特別邀請了許多小朋友和家長,一起來體驗端午節的特色。

AABC「亞裔美好社區促進會」創辦人賴淑娜說:「端午節是我們中華民族,幾千年來的傳統,也是一個非常具有意義的節日,我們紀念屈原為國捐軀,所以我們有這樣的一個划龍舟吃粽子的習俗。」

AABC會長高蕙玲說:「我們想要建立自己的認同,我們是希望說每一年,我們都是在這個時候,我們來介紹划龍舟的這個活動,然後在Saratoga市,今年已經是我們第三年舉辦了。」

今年已經是活動連續第二年獲得Saratoga市府撥款。

AABC「亞裔美好社區促進會」創辦人陳朝全說:「我們想宣傳中華文化,我們是以端午節為主題,所以我們跟Saratoga市府申請,這樣的活動撥款,然後他們同意了,所以我們就每一年在Saratoga市找一個地方來辦這個宣傳中華文化。」

至於划龍舟的習俗,現場則是布置了一個龍舟背板,儘管不能真的在水上划龍舟,也讓孩子們拍照體驗這項習俗。

家長黃女士說:「覺得是中國比較傳統的節日,就讓他們來了解一下,(那有沒有跟小朋友說一些端午節的習俗啊?)就是跟他們說,他們知道吃粽子呀、然後龍舟,但是剛來的時候沒有看到龍舟,然後老師來帶我們還看這個龍舟,雖然沒有水,但是讓他們感受一下。」

活動上還有其他非牟利組織共襄盛舉,動物權益組織「多多關懷動物基金會」,就擺攤宣傳十月份將舉辦的慈善音樂會,希望讓更多人參與保護動物的行列,也讓現場民眾度過一個特別的端午節前週末。

