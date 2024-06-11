【灣區新聞】舊金山灣區龍舟協會週末舉行龍舟龍舟新手賽 過千人參加（視頻）

June 11, 2024 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 陳程威報導】

週一是端午節，舊金山（三藩市）灣區龍舟協會週末舉行了第14屆灣區龍舟龍舟新手賽，共有過千人參加這項比賽。

舊金山灣區龍舟協會週日在中半島Foster City舉行了第14屆灣區龍舟新手賽，共有36支隊伍、過千人參加這項比賽。

參賽隊伍包括灣區眾多科技以及生物製藥公司員工組成的代表隊，包括Visa、Nvidia、Workday、Linkedin、Pixar、Adobe、Gilead和NEVRO，以及北美華人生物醫學學會，和溫州五馬龍舟隊等華人社團。

舊金山灣區龍舟協會成員楊雅婷說：「所有的參賽者都是來自灣區的各大公司，然後我們就提供兩場免費的訓練班，兩次訓練後，就來參賽。」

北美華人生物醫學會參賽華人說：「是我們的傳統，我們生物醫學會每年都會來參加這個活動，這是我們第四年還是第五年參加。」

參賽隊伍至少參加三輪比賽，其中前兩輪為小組排名賽，根據成績決定決賽的組別，共有6場決賽，每一組前三名獲得獎牌，在總決賽中Orion MI Stars、Watery Doing？和We Be Dragon Science分獲冠亞季軍。

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