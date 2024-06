【台灣新聞】台灣觀光署再度加碼針對團體旅遊祭出獎勵措施（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了吸引海外旅客到台灣觀光,台灣觀光署自去年以來,已經推出好幾波促銷活動,現在又再度加碼,針對團體旅遊的部分祭出獎勵措施。

為了吸引更多美國遊客到台灣旅遊,台灣觀光署邀集台灣的旅行社業者、三大航空公司,以及台北市觀光局等機構組成訪問團,上週五在灣區舉辦台灣旅遊工作坊,向美國的旅遊業者介紹台灣的景點,還以南台灣為主題,推出最新的「微笑南灣計畫」。

台灣交通部觀光署國際組科長柯怡君說:「從南部的嘉義一直到台南、然後高雄、一路到南台灣的屏東以及台東,成為一個微笑的曲線,那這個微笑的曲線,主要是因為這個是我們北回歸線以南的區域。」

根據台灣官方數據,2023年到訪台灣的美國旅客將近53萬人次,其中五成目的為觀光,美國過去是第五大赴台市場,去年上升為第四大,日前Nvidia創辦人黃仁勳訪台掀起旋風,柯怡君也希望因此帶動美國民眾訪台熱潮。

柯怡君說:「除了是旅遊方面之外,我們經濟產業,特別是我們科技公司的部分,有非常密切的交流,上個禮拜就是我們黃仁勳黃董到台灣去以後引起了一陣的旋風,當然我們也相信說,美國在地這邊的民眾們,都會跟隨他的腳步到台灣去。」

受到政治因素影響,兩岸觀光至今宣告停擺,少了消費主流的中國觀光客,海外遊客成為當前台灣旅遊業積極招攬的對象。

美國旅遊業者Editah說:「你會不會對造訪台灣感興趣?我很想去,我聽到很多台灣的事,我也有送一些客戶到台灣旅遊,他們總是回來之後有很棒的資訊,又說他們很喜愛這個國家。」

也有業者表示,還是有很多美國民眾對於台灣不熟悉。

美國旅遊業者Rob Malech說:「我們一點都不熟悉,我們需要了解更多關於台灣,我們需要看到台灣人民、食物和風景,去了解以及被介紹這個國家,因為很多人甚至在地圖上找不到它。」

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪也幫忙推銷台灣,除了美食和交通便利,台灣旅遊還有一個重要的特色。

賴銘琪說:「台灣是全世界最安全的國家之一,犯罪率是非常低,而且台灣人民非常友善,非常樂意來幫助外國人,所以外國人在台灣半夜的時候,可以在街上行走沒有問題,意思就是他們可以享受台灣的夜生活。」

會上並發布台灣全新觀光品牌3.0版,「TAIWAN–Waves of Wonder」,邀請灣區民眾一同挖掘台灣的魅力。

在促銷活動方面,本台先前報導過,台灣觀光署針對海外旅客的優惠,包括仍在進行中的五千元台幣金福氣遊台灣抽獎,以及高鐵無限次搭乘的票券,這次台灣觀光署又宣布一項獎勵措施,鼓勵合作的旅行社組團到台灣訪問,依照旅行團的天數和人數發放獎勵金,最高可達五萬元台幣,相當於一千五百多美元。

