【全國新聞】拜登出席防止槍械暴力年度大會 促禁大殺傷力攻擊性武器

亨特拜登的裁決宣布之後,總統拜登出席在首都華盛頓一個預先安排的一個有關防止槍械暴力的年度大會,並且發言指出,要降低槍械暴力案件,必須禁止使用大殺傷力的攻擊性武器。

拜登在這個防止槍械暴力的大會上指出,要確保槍械安全,以及政府採取措施去降低槍械暴力非常重要。

拜登說,正如他當初做聯邦參議員時,已經建議禁止使用大殺傷力的攻擊性武器。

拜登競選陣營較早時也發表一份備忘錄,提到拜登政府致力減少槍械暴力的政績,又說爭取一個更安全的美國,就是降低槍械暴力去挽救生命,已經成為11月大選決定勝負的關鍵。

備忘錄又指出,拜登簽署了近30年來最重要、得到兩黨支持的槍械安全法案,就是追蹤販賣槍支的人、擴大對買槍人士的聯邦背景審查、致力打擊致命和很難追踪的鬼槍,以及堵塞背景審查的漏洞等。

備忘錄也指責前總統特朗普堅定支持全國步槍協會(NRA),以及反對槍械立法,導致美國出現歷來最大升幅的槍械暴力案件,造成額外兩萬人死於槍械暴力之下。

