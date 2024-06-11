【灣區新聞】州長紐森稱CHP到奧克蘭執法後 罪案率較去年下降33%

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森辦公室週二宣布，加州公路巡警（CHP）在介入奧克蘭執法行動中，起獲了887輛被偷的汽車，並逮捕了440個涉及有組織犯罪和車輛盜竊的嫌犯。

州長宣布，奧克蘭的犯罪案件，和去年同時期相比下降了33%，搶劫跌53%，汽車盜竊少了六成，商用物業破門行竊下跌43%，兇殺案降低兩成。

紐森辦公室指出，在今年2月以來，CHP加入奧克蘭的執法行動後，執法單位起獲了887輛車子，逮捕了440嫌犯，也起獲了47支和犯罪事件有關的槍支。

紐森表示，這成效證明了州、地方和聯邦執法機構有效合作，撲滅奧克蘭和東灣的罪行，為了確保奧克蘭社區的安全，州府將繼續打擊犯罪，和向涉案人士問責。

紐森在今年初的時候，調派了120名CHP警員到奧克蘭來，就該市的罪案進行取締行動，紐森表示，會繼續這類執法機構之間的合作，來確保灣區和加州人民的安全。

紐森不久前宣布，州府將在奧克蘭和東灣裝設480台閉路電視，來幫助州和地方的執法單位認出和犯罪有關的車輛。

縱然如此，奧克蘭週一發生的三個青少年的死亡槍擊事件，已經把該市的今年的兇殺案死亡人數推高到40。

紐森也提到，舊金山也出現暴力和財物犯罪顯著下降，CHP和加州國家衛隊也將繼續和該市的執法機構合作，打擊芬太尼走私問題，並改善治安。

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