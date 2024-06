【灣區新聞】州長紐森稱CHP到奧克蘭執法後 罪案率較去年下降33%

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森辦公室週二宣布,加州公路巡警(CHP)在介入奧克蘭執法行動中,起獲了887輛被偷的汽車,並逮捕了440個涉及有組織犯罪和車輛盜竊的嫌犯。

州長宣布,奧克蘭的犯罪案件,和去年同時期相比下降了33%,搶劫跌53%,汽車盜竊少了六成,商用物業破門行竊下跌43%,兇殺案降低兩成。

紐森辦公室指出,在今年2月以來,CHP加入奧克蘭的執法行動後,執法單位起獲了887輛車子,逮捕了440嫌犯,也起獲了47支和犯罪事件有關的槍支。

紐森表示,這成效證明了州、地方和聯邦執法機構有效合作,撲滅奧克蘭和東灣的罪行,為了確保奧克蘭社區的安全,州府將繼續打擊犯罪,和向涉案人士問責。

紐森在今年初的時候,調派了120名CHP警員到奧克蘭來,就該市的罪案進行取締行動,紐森表示,會繼續這類執法機構之間的合作,來確保灣區和加州人民的安全。

紐森不久前宣布,州府將在奧克蘭和東灣裝設480台閉路電視,來幫助州和地方的執法單位認出和犯罪有關的車輛。

縱然如此,奧克蘭週一發生的三個青少年的死亡槍擊事件,已經把該市的今年的兇殺案死亡人數推高到40。

紐森也提到,舊金山也出現暴力和財物犯罪顯著下降,CHP和加州國家衛隊也將繼續和該市的執法機構合作,打擊芬太尼走私問題,並改善治安。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。