【全國新聞】史丹佛大學重新要求學生提交SAT和ACT成績

COVID期間,許多大學取消入學標準測試,現在多間名校恢復提交SAT和ACT成績,包括灣區的史丹佛大學。

大學顧問John Rafferty說:「史丹佛在這方面有點追隨潮流,我期待他們當領頭羊,但MIT哈佛等長春藤學校幾個月前已經這麼做了。」

史丹福大學7日宣布申請入學政策改變,申請明年秋季入學大學部的學生,必須提交SAT或ACT考試成績。

大學顧問John Rafferty分析,回歸標準入學測試的原因有兩個。

Rafferty說:「第一是COVID,疫情期間學生無法參加考試,因為考試中心關閉,沒有考試成績,大學還是得持續招生。」

另外一個就是加權成績,一些學校吹噓40%學生平均成績4.0。

Rafferty說:「當每個學生都是全A,A就沒有意義了。」

結果申請大學增加了50%,究竟誰該被錄取,讓學校難以決定。

Rafferty說:「因此學校一度不知所措,難以做出決定,因為如果1000個名額收到5萬個申請,你如何做出決定,所以這真的又回到了以前的樣子。」

史丹佛在聲明中指出,考試成績是學業成績的重要預測指標,並表示新的要求,將使史丹佛能夠考慮最全面的資訊,來支持每個學生的申請,正如我們所指出的,一些非常挑剔的學校,正在重新進行這些測驗。

聽到某些學校恢復標準測試,家長不免開始擔心,不過有大學顧問認為,還是端看申請的學校及科系,大部分的學校不會走回頭路。

Rafferty說:「一些較小型的文理學院,還有一些較少人選擇但很不錯的大學,爭取收益有問題,也很難讓學生答應入學,當然負擔能力也加劇了這個問題,所以他們最不想做的,就是增加更多的入學障礙。」

目前加州大學和加州州立大學,持續維持不看SAT或ACT成績,不過如果申請加大自願提交考試成績,加大會列入參考。

