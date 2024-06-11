【全國新聞】史丹佛大學重新要求學生提交SAT和ACT成績

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COVID期間，許多大學取消入學標準測試，現在多間名校恢復提交SAT和ACT成績，包括灣區的史丹佛大學。

大學顧問John Rafferty說：「史丹佛在這方面有點追隨潮流，我期待他們當領頭羊，但MIT哈佛等長春藤學校幾個月前已經這麼做了。」

史丹福大學7日宣布申請入學政策改變，申請明年秋季入學大學部的學生，必須提交SAT或ACT考試成績。

大學顧問John Rafferty分析，回歸標準入學測試的原因有兩個。

Rafferty說：「第一是COVID，疫情期間學生無法參加考試，因為考試中心關閉，沒有考試成績，大學還是得持續招生。」

另外一個就是加權成績，一些學校吹噓40%學生平均成績4.0。

Rafferty說：「當每個學生都是全A，A就沒有意義了。」

結果申請大學增加了50%，究竟誰該被錄取，讓學校難以決定。

Rafferty說：「因此學校一度不知所措，難以做出決定，因為如果1000個名額收到5萬個申請，你如何做出決定，所以這真的又回到了以前的樣子。」

史丹佛在聲明中指出，考試成績是學業成績的重要預測指標，並表示新的要求，將使史丹佛能夠考慮最全面的資訊，來支持每個學生的申請，正如我們所指出的，一些非常挑剔的學校，正在重新進行這些測驗。

聽到某些學校恢復標準測試，家長不免開始擔心，不過有大學顧問認為，還是端看申請的學校及科系，大部分的學校不會走回頭路。

Rafferty說：「一些較小型的文理學院，還有一些較少人選擇但很不錯的大學，爭取收益有問題，也很難讓學生答應入學，當然負擔能力也加劇了這個問題，所以他們最不想做的，就是增加更多的入學障礙。」

目前加州大學和加州州立大學，持續維持不看SAT或ACT成績，不過如果申請加大自願提交考試成績，加大會列入參考。

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