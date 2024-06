【灣區新聞】特朗普到灣區籌款 有華裔支持者表示歡迎（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

特朗普抵達灣區參加募款參會,眾多亞裔包括華裔在內,向特朗普表達支持,支持亞裔民眾表示,特朗普重罪判刑,不影響他們的支持,同時表示美國正走在錯誤的方向上。

特朗普週四抵達灣區參加募款參會,眾多華人民眾聚集向特朗普表達支持。

許多民眾表示,特朗普在封口案中被定罪,並不會對他們的支持構成影響。

灣區華人特朗普支持者Mingwai說:「我的感覺這更像是一種政治迫害,因為在紐約州,他的法官、起訴的檢察官、陪審團、絕大多數的陪審員,在一種被壟斷了的媒體控制之下。」

越南裔特朗普支持者Ha Phan說:「人容易腐敗,人們都腐敗了,所以我們仍然百分百支持特朗普。」

舊金山華人特朗普支持者Jason Zeng說:「此時人們已知道審判將如何進行,(有罪的_判決已做出,這裡的大多數保守派,甚至不看新聞,對我來說如果我在Google新聞上看到一篇(有關)文章,我不會點擊它,(這種新聞)一再發生。我知道他是被定罪的重犯,但有些人並不認為開審前就確定了結果。」

根據AAPI Data公佈的調查,顯示有高達68%的亞太裔,認為美國前進在錯誤的方向。

Mingwai說:「特朗普的那些缺點,並不影響他把美國帶向一個繁榮昌盛的國家,成為世界文明的燈塔,恰恰是能把美國從衰落之中拯救出來。」

儘管加州為深藍州,但特朗普支持者們依然熱情高漲。

Phan說:「我們知道這是一個藍州,但這並不能阻止我們,我們仍在為此奮鬥。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。