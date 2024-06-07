【灣區新聞】特朗普到灣區籌款 有華裔支持者表示歡迎（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

特朗普抵達灣區參加募款參會，眾多亞裔包括華裔在內，向特朗普表達支持，支持亞裔民眾表示，特朗普重罪判刑，不影響他們的支持，同時表示美國正走在錯誤的方向上。

特朗普週四抵達灣區參加募款參會，眾多華人民眾聚集向特朗普表達支持。

許多民眾表示，特朗普在封口案中被定罪，並不會對他們的支持構成影響。

灣區華人特朗普支持者Mingwai說：「我的感覺這更像是一種政治迫害，因為在紐約州，他的法官、起訴的檢察官、陪審團、絕大多數的陪審員，在一種被壟斷了的媒體控制之下。」

越南裔特朗普支持者Ha Phan說：「人容易腐敗，人們都腐敗了，所以我們仍然百分百支持特朗普。」

舊金山華人特朗普支持者Jason Zeng說：「此時人們已知道審判將如何進行，（有罪的＿判決已做出，這裡的大多數保守派，甚至不看新聞，對我來說如果我在Google新聞上看到一篇（有關）文章，我不會點擊它，（這種新聞）一再發生。我知道他是被定罪的重犯，但有些人並不認為開審前就確定了結果。」

根據AAPI Data公佈的調查，顯示有高達68%的亞太裔，認為美國前進在錯誤的方向。

Mingwai說：「特朗普的那些缺點，並不影響他把美國帶向一個繁榮昌盛的國家，成為世界文明的燈塔，恰恰是能把美國從衰落之中拯救出來。」

儘管加州為深藍州，但特朗普支持者們依然熱情高漲。

Phan說：「我們知道這是一個藍州，但這並不能阻止我們，我們仍在為此奮鬥。」

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