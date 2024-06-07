【全國新聞】沙加緬度和舊金山是北加州最多郵差被狗咬的城市（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國郵政的一份報告指出，全國去年發生超過5800起郵差被狗咬傷的事件，加州發生最多，而沙加緬度和舊金山是北加州最多發生郵差被狗咬的城市。

在舊金山派信34年的郵差胡偉雄，說他被狗追過五次。

胡偉雄說：「我的經驗是曾經被狗追，我跳上別人的Cadillac車的車後廂，我一喊叫，客人出來把狗帶回去。」

郵差接受過避免被狗咬的教育，例如郵差要是進庭院的時候，先做一些例如搖動籬笆的聲音、不要驚嚇狗兒、隨時注意那裡的狗、也不要以為某一隻狗不會咬人，雖然身上帶有驅狗噴霧，但他們會盡量不用。

胡偉雄說：「我們通常不會用驅狗噴霧，通常會用裝信背包來擋住牠，如果牠衝過來的時候，我們就這樣擋住，盡量比較低一點，信在手中，盡量就這樣擋住。」

美國郵政（USPS）的報告指出，全國去年發生超過5800宗郵差被狗咬的事件，加州有727宗，是全國最多這類事件的州，而在全國城市中，洛杉磯有65宗排全國第一，沙加緬度26宗排第16，舊金山20宗排第19。

USPS指出，狗主人有責任確保郵差能夠安全送信，民眾一般知道郵差送信的時間，應該在這段時間，把狗兒關在屋子裡面或籬笆後面，或是一個離開大門的一個房間內，或是用狗鏈拴著，也要家中的幼童不要向郵差拿信，因為這會被狗兒以為郵差要傷害幼童。

USPS表示，要是郵差認為送信不安全，可以決定不送，而把該住所的信件留在郵政局，USPS也可以要求屋主在郵政局開立郵政信箱。

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