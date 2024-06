【全國新聞】沙加緬度和舊金山是北加州最多郵差被狗咬的城市（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國郵政的一份報告指出,全國去年發生超過5800起郵差被狗咬傷的事件,加州發生最多,而沙加緬度和舊金山是北加州最多發生郵差被狗咬的城市。

在舊金山派信34年的郵差胡偉雄,說他被狗追過五次。

胡偉雄說:「我的經驗是曾經被狗追,我跳上別人的Cadillac車的車後廂,我一喊叫,客人出來把狗帶回去。」

郵差接受過避免被狗咬的教育,例如郵差要是進庭院的時候,先做一些例如搖動籬笆的聲音、不要驚嚇狗兒、隨時注意那裡的狗、也不要以為某一隻狗不會咬人,雖然身上帶有驅狗噴霧,但他們會盡量不用。

胡偉雄說:「我們通常不會用驅狗噴霧,通常會用裝信背包來擋住牠,如果牠衝過來的時候,我們就這樣擋住,盡量比較低一點,信在手中,盡量就這樣擋住。」

美國郵政(USPS)的報告指出,全國去年發生超過5800宗郵差被狗咬的事件,加州有727宗,是全國最多這類事件的州,而在全國城市中,洛杉磯有65宗排全國第一,沙加緬度26宗排第16,舊金山20宗排第19。

USPS指出,狗主人有責任確保郵差能夠安全送信,民眾一般知道郵差送信的時間,應該在這段時間,把狗兒關在屋子裡面或籬笆後面,或是一個離開大門的一個房間內,或是用狗鏈拴著,也要家中的幼童不要向郵差拿信,因為這會被狗兒以為郵差要傷害幼童。

USPS表示,要是郵差認為送信不安全,可以決定不送,而把該住所的信件留在郵政局,USPS也可以要求屋主在郵政局開立郵政信箱。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。