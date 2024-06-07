【灣區新聞】特朗普到舊金山出席籌款活動 餐會入場費由5萬至50萬不等（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普週四前來舊金山（三藩市）出席籌款活動，餐會的入場費由5萬元至50萬元不等。

特朗普週四出席舊金山科技業投資大亨David Sacks，位於Pacific Heights的豪宅舉辦的籌款活動，特朗普的支持者有來自首府沙加緬度和Monterey縣。

不過在籌款會舉行之前，東灣奧克蘭（屋崙）就有人示威，抗議特朗普到訪，也有團體展示一個有32英呎高，反特朗普的充氣球，在灣區的上空飄流以示抗議。

特朗普被控的掩口費刑事案，上星期陪審團裁定特朗普34項控罪全部成立，特朗普的團隊聲稱，在特朗普被裁定有罪之後的24小時內，已經在網上籌到5,300萬元。

消息透露，篤定成為共和黨總統出線候選人的特朗普，就快會挑選出競選拍檔。

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