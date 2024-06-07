【灣區新聞】特朗普到舊金山出席籌款活動 餐會入場費由5萬至50萬不等（視頻）

June 7, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普週四前來舊金山（三藩市）出席籌款活動，餐會的入場費由5萬元至50萬元不等。

特朗普週四出席舊金山科技業投資大亨David Sacks，位於Pacific Heights的豪宅舉辦的籌款活動，特朗普的支持者有來自首府沙加緬度和Monterey縣。

不過在籌款會舉行之前，東灣奧克蘭（屋崙）就有人示威，抗議特朗普到訪，也有團體展示一個有32英呎高，反特朗普的充氣球，在灣區的上空飄流以示抗議。

特朗普被控的掩口費刑事案，上星期陪審團裁定特朗普34項控罪全部成立，特朗普的團隊聲稱，在特朗普被裁定有罪之後的24小時內，已經在網上籌到5,300萬元。

消息透露，篤定成為共和黨總統出線候選人的特朗普，就快會挑選出競選拍檔。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*