【灣區新聞】特朗普到舊金山出席籌款活動 餐會入場費由5萬至50萬不等（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普週四前來舊金山(三藩市)出席籌款活動,餐會的入場費由5萬元至50萬元不等。

特朗普週四出席舊金山科技業投資大亨David Sacks,位於Pacific Heights的豪宅舉辦的籌款活動,特朗普的支持者有來自首府沙加緬度和Monterey縣。

不過在籌款會舉行之前,東灣奧克蘭(屋崙)就有人示威,抗議特朗普到訪,也有團體展示一個有32英呎高,反特朗普的充氣球,在灣區的上空飄流以示抗議。

特朗普被控的掩口費刑事案,上星期陪審團裁定特朗普34項控罪全部成立,特朗普的團隊聲稱,在特朗普被裁定有罪之後的24小時內,已經在網上籌到5,300萬元。

消息透露,篤定成為共和黨總統出線候選人的特朗普,就快會挑選出競選拍檔。

