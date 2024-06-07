【灣區新聞】已結業的Lee’s Deli就欠薪問題與員工達成和解（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

已結業的Lee’s Deli有17名員工被拖欠薪水，員工近日與店主達成6萬元和解，包括拖欠工資與假期薪水，店員講述討薪歷程。

連鎖餐館Lee’s Deli於2023年因疫情而導致關閉，有17名員工遭到欠薪。

Lee’s Deli前員工潘先生從2005年就一直在Lee’s Deli從事廚師的工作，他表示，能夠理解店家因疫情遭受到的困境，店鋪關門並非他們所樂見，但疫情開始後自己的工資就漸漸遭受拖欠，同時自己也因語言問題，難以與店主溝通進，而使得追討欠薪更加困難。

潘先生說：「老闆有的時候講英語，我們有的時候（平時說一點話），去討論這些細節的話，我們肯定跟他們溝通不了的嘛。」

最近這17員工透過社區組織的幫助下成功追討欠薪，根據和解協議，店主將支付欠薪和假期總共6萬美元給員工。

潘先生拿回了被拖欠的兩千多元薪水。

潘先生同時表示對於Lee’s Deli歇業的遺憾。

潘先生說：「我們也替他很可惜，錢拿回來了，可以解決的事情，一定要拖成這樣子，心裡是五味雜陳這個樣子。」

舊金山紀事報引述Lee’s Deli店主回應，表示並非有意欠債，現在也已經達成了和解協議。

其中一個協助員工的社區組織華人進步會的外展員羅玉蓮表示，今年1月份的一次外訪工作期間，她交談時發現訪問對象的爸爸有被拖欠工資的狀況，進一步調查下，發現有多名員工被欠薪，華人進步會於是聯同亞洲法律聯會，為這些員工追討欠薪。

亞洲法律聯會社區倡議員陳美美說：「你不能有效執行法例，保護勞工權益和標準，如果工人不知道自己的權利，被剝削的工人也不敢站出來。」

外展工作和社區服務對於保障勞工權益至關重要，因此社區組織呼籲市府，在新的預算案中，不要削減社區服務的相關預算。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。