【灣區新聞】華裔婦舊金山華埠被搶劫 社區青年中心正協助受害人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山（三藩市）華埠週三清晨時分發生街頭搶劫案，受害人是一名華裔婦女，社區青年中心（CYC）正為受害人以及她的家人提供協助。

舊金山警方週四向本台表示，週三清晨6點左右，62歲女事主在Grant Ave夾Jackson街遇到劫匪，匪徒搶走女事主的財物，又將她推倒在地上，附近有閉路電視拍攝到案發過程。

警方表示，事主週三中午時分到中央警局報案，警方要求救護員到警局，為事主檢查傷勢，後來送她到附近的醫院接受治療。

為亞裔罪案受害人提供支援服務的社區青年中心（CYC），正在協助案中女事主以及其家人。

社區青年中心高級項目總監黃啟亮（Michael Wong）說：「女事主說她的頭受了輕傷，經過處理後當日不需要留院，心情當然很害怕，很驚慌，不會再次這樣早出門，市民個人安全，在街上注意安全，尤其是早上和晚上在街上，最好找人陪伴，隨身物品不要帶手袋，盡量用腰包，賊人的目標就是挑容易的目標。」

警方表示，正在調查這宗搶劫案，仍然未捉到匪徒，呼籲市民提供資料，匿名報案熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，開頭寫SFPD。

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