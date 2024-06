【灣區新聞】華裔婦舊金山華埠被搶劫 社區青年中心正協助受害人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山(三藩市)華埠週三清晨時分發生街頭搶劫案,受害人是一名華裔婦女,社區青年中心(CYC)正為受害人以及她的家人提供協助。

舊金山警方週四向本台表示,週三清晨6點左右,62歲女事主在Grant Ave夾Jackson街遇到劫匪,匪徒搶走女事主的財物,又將她推倒在地上,附近有閉路電視拍攝到案發過程。

警方表示,事主週三中午時分到中央警局報案,警方要求救護員到警局,為事主檢查傷勢,後來送她到附近的醫院接受治療。

為亞裔罪案受害人提供支援服務的社區青年中心(CYC),正在協助案中女事主以及其家人。

社區青年中心高級項目總監黃啟亮(Michael Wong)說:「女事主說她的頭受了輕傷,經過處理後當日不需要留院,心情當然很害怕,很驚慌,不會再次這樣早出門,市民個人安全,在街上注意安全,尤其是早上和晚上在街上,最好找人陪伴,隨身物品不要帶手袋,盡量用腰包,賊人的目標就是挑容易的目標。」

警方表示,正在調查這宗搶劫案,仍然未捉到匪徒,呼籲市民提供資料,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,開頭寫SFPD。

