暑假看書有機會贏得一千元獎學金,灣區各縣的公立圖書館,每年夏天都會推出暑期閱讀計劃,鼓勵小朋友在放假的同時繼續看書,南灣聖荷西公立圖書館表示,今年報名參加的人數,較去年同期上升26%。

暑期學習計劃於6月1日開始,目前已有超過5千人報名參加聖荷西市立圖書館的計劃,圖書館希望今年可以超越去年的一萬人報名。

為鼓勵小朋友參加,各縣圖書館會免費送一本書籍給參加者。

圖書館表示,研究顯示,學生暑假後會忘記高達四成上學年學過的知識,暑期學習計劃會提供禮物給完成計劃的小孩,例如在San Mateo縣多間公立圖書館,小孩可以參加抽奬,大獎是一千元獎學金。

