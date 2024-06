【加州新聞】加州新法案或讓餐廳可繼續徵收附加費

【KTSF】

加州原定7月1日實施一項新法,當中將禁止餐廳、酒店等商業徵收所謂的「隱藏收費」,但近日有參議員提出一項新法案,當中有可能讓餐廳可以繼續徵收這類費用。

這項名為SB 1524的法案是由民主黨州參議員Bill Dodd提出,如獲通過,餐廳將可以繼續向顧客徵收強制性的小費、服務費或其他費用,條件是這類收費需清楚地在餐廳的菜單上列出。

支持這項法案的加州餐廳聯會高級副主席Mattew Sutton稱,這項法案可以讓餐廳繼續支付公平的薪酬,同時為員工提供健保和其他福利。

而根據7月1日生效的SB 478法案,將禁止加州的商業向顧客徵收較標示為高的隱藏收費,受影響的商業包括餐廳、酒店、演唱會門票售賣平台等,法案的原意是要讓消費者知道,他們看見的價格,就是他們需要支付的價格。

這項法案是由Dodd與民主黨州參議員Nancy Skinner共同起草,去年獲州長紐森簽署成法。

在SB 478法案快將生效前數月,有餐飲業界對法案將如何實施感到困惑,上月加州司法部發出的答問資料中,當中指稱新法將禁止餐廳徵收任何附加費,當中包括禁止向多人用餐的「大枱」強制徵收小費,但目前很多餐廳都有實施這項措施,業界憂慮,有餐廳為彌補這方面的收入,可能會調高菜單的價格,把支出轉嫁到消費者身上。

Dodd在提出SB 1524法案時指出,顧客在餐廳用膳後結帳時,不應該看到帳單有一系列附加費,很多餐廳會明確列出各項收費,但有些餐廳沒有,SB 1524法案將會對餐廳的收費作出規範,同時釐清新法下所容許的收費。

SB 478法案如獲州議會通過,最快可於下月實施。

