【KTSF】

舊金山(三藩市)警方週六將隨機檢查司機有沒有喝酒之後,或在藥物的影響下駕駛。

週六由夜晚7點到凌晨3點,舊金山警方將會在市區範圍內設立檢查站,突擊檢查司機有沒有受到酒精或毒品的影響下開車。

警方指出,最近有數據顯示,三成致命車禍的司機,身體內有一種或多種藥物,而一項調查顯示,濫用藥物較喝酒更會影響司機的駕駛能力,其中以服用大麻最為明顯。

在舊金山,醉酒或濫藥後駕駛可面對監禁、罰款和各種費用,金額可能超過1萬元。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。