受到禽流感疫情影響,聯邦食品及藥物管理局(FDA)要求各州採取行動,阻止或停止向公眾銷售生的牛奶。

FDA發公開信,敦促各州發出更嚴厲的警告,或考慮使用監管權力,對於乳牛的H5N1禽流感病毒檢測結果呈陽性反應的地區,限制其生乳銷售,主要的原因是擔心禽流感的感染和傳播,因為禽流感可能透過乳牛的乳房傳播,使得生牛奶可能攜帶大量病毒。

目前有三名接觸過牛奶的乳製品工人,以及有染病乳牛農場裡的貓都被感染,目前尚不清楚人類是否會透過飲用受污染的牛奶而感染禽流感。

邦農業部表示,目前共有82個牛群禽流感檢測結果呈陽性。

