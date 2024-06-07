【全國新聞】熱蓋現象導致美西一些地區氣溫升至華氏百度高溫

June 7, 2024 新聞, 全國消息

【KTSF 張擎鳳報導】

夏季在兩週後正式開始，但熱蓋現象導致，美國西部一些地區的氣溫，已經達到華氏百度高溫。

炎熱的夏季氣溫，熱穹現象即是熱力罩效應，導致美國西部即將迎來今年最熱的一天。

加州、內華達州、猶他州和亞利桑那州的數百萬人收到了高溫警告。

加州州長辦公室緊急服務部代理總監Amy Palmer說：「對於在戶外工作的人、殘障人士、弱勢或孤居者，高溫會帶來危險。」

去年，亞利桑那州Maricopa縣官員通報，有645人因高溫死亡，這是有史以​​來死亡人數最多的一次。

洛杉磯加州大學氣候科學家Daniel Swain說：「酷熱,尤其濕熱天氣，是無聲的殺手，我們不認為熱浪如颶風、山火或龍捲風那樣的誇張有形，但實際上能殺死更多的人。」

今年已經記錄了多宗與高溫相關的死亡事件，其中包括上週末在德州El Paso市發生的四宗死亡事件，當時距離夏季正式開始還有近一個月的時間。

今年史無前例的高溫天氣，影響了印度和墨西哥，炎熱的空氣，加上海洋助長全球降雨和水災。

聯合國秘書長António Guterres說：「我們正在地球玩俄羅斯輪盤，我們需要一個出口坡道，離開氣候地獄高速公路。」

歐盟氣候監測服務的記錄顯示，去年6月至今年5月的每個月都是有記錄以來最熱的月份。

Guterres說：「地球試圖訴說一些事情，但我們似乎沒有在聽。」

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