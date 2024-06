【灣區新聞】舊金山市議會委員會通過為舊金山動物園籌款飼養大熊貓（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議會的政府審計和監督委員會週四一致表決通過,允許包括市長辦公室和康樂與園林局的市府部門,為舊金山動物園籌款,來資助飼養預計將從中國借來的熊貓。

為了確保市府為舊金山動物園飼養熊貓籌款的項目,不會受到例如貪污因素的不當影響,舊金山市議會的政府審計和監督委員會通過允許市府部門,為舊金山動物園籌款,來資助飼養預計將從中國借來的熊貓,但是捐錢的人也必須公開捐錢投入熊貓基金的原因。

決議也被修訂,當中包括列明有關款項將用於動物園的改善項目,或是為熊貓買食物。

一些動物權益人士出席週四的會議,表示反對把熊貓帶來舊金山動物園。

In Defense of Animals公關主任Fleur Dawes說:「熊貓是活的,並不是政治工具,或被用來爭取選票,或增加商業活動,牠們應該在屬於牠們的自然環境中生活,而不是擠壓在一個不適當的設施中,這有可能會對熊貓造成嚴重傷害,甚至死亡,特別是在地球另一面。」

委員會主席Dean Preston表示,他促請市長辦公室和動物園的工作人員,討論動物園設施的問題,確保相關人員有得到諮詢。

週四委員會通過允許市府為熊貓籌款的議案,將在下週二交由市議會全會表決。

