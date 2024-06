【加州新聞】北加州去年有黑熊闖入民居 71歲老婦被襲擊死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

加州漁類及野生動物管理局本週證實,加州去年出現首宗黑熊闖入民居後,將一名71歲的婦女襲擊致殺案件,涉事的黑熊已被人道毀滅。

加州漁類及野生動物管理局本週證實,去年11月在位於太浩湖北面的Downieville市發現一名71歲的婦女在住所被殘暴殺害,隨後綜合Sierra縣和Placer縣法醫官的報告,受害人是死於黑熊襲擊,這是加州首宗黑熊襲擊人致死案。

有關當局其後捉到一隻黑熊,並人道毀滅,DNA分析證實這隻就是涉案的黑熊。

根據漁類及野生動物管理局估計,加州黑熊的數量目前有3萬至4萬隻。

在2017年至2020年間,加州平均每年收到674件人與熊衝突報告,主要涉及財產損失和掠奪,但是到2021至2022年,這數字飆升至每年1,678宗報告。

