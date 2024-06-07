【加州新聞】北加州去年有黑熊闖入民居 71歲老婦被襲擊死亡

June 7, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
(Cephas / Wikimedia / CC BY-SA 3.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

加州漁類及野生動物管理局本週證實，加州去年出現首宗黑熊闖入民居後，將一名71歲的婦女襲擊致殺案件，涉事的黑熊已被人道毀滅。

加州漁類及野生動物管理局本週證實，去年11月在位於太浩湖北面的Downieville市發現一名71歲的婦女在住所被殘暴殺害，隨後綜合Sierra縣和Placer縣法醫官的報告，受害人是死於黑熊襲擊，這是加州首宗黑熊襲擊人致死案。

有關當局其後捉到一隻黑熊，並人道毀滅，DNA分析證實這隻就是涉案的黑熊。

根據漁類及野生動物管理局估計，加州黑熊的數量目前有3萬至4萬隻。

在2017年至2020年間，加州平均每年收到674件人與熊衝突報告，主要涉及財產損失和掠奪，但是到2021至2022年，這數字飆升至每年1,678宗報告。

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