【財經新聞】美國就業市場強勁 5月新增職位超預期

June 7, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注
(Unsplash)

【KTSF 朱慧琪報導】

根據勞工部週五公佈5月份的就業數據，顯示美國就業市場強勁，遠超出預期，而人工上升、抵銷了對勞動市場放緩的擔憂，不過這些最新數據，也可能令聯儲局不急於減息。

週五發佈一個令到勞動市場振奮的消息，勞工部指5月份美國新增了27萬7千份工作，這些新增的職位都是非農業工作，當中一半以上的職位，來自醫療保健行業、政府機構和旅館餐飲與休閒業，其餘來自科技業、公共服務及零售業，此外，製造業和建築業的職位亦輕微增加。

新增加的職位數量，比4月份多出十萬份以上，遠超過市場與很多經濟學家的預期，與此同時，平均工資也比去年同期高，一些打工仔可能會感覺到人工略微上升，從4月開始，平均時薪上升了約1毫4即約4%。

目前全國平均時薪是26.82元，大部份介乎25元到27.88元之間，視地區而定，比如根據就業資訊網站ZiRecruiter的最近招工條件，北灣San Raphael地區平均時薪去到30元，而全國平均時薪最高的十大城市，有八個在加州，當中Soledad排第一位，達到42.31元，舊金山（三藩市）排第三，達到34.55元，其他六個灣區城市以次序是San Jose、Vallejo、Inverness、Oakland、Hayward與Ashland，平均時薪介乎32.43元到33.21元。

排第二位是威斯康辛州的Two Rivers市，高達36.59元。

而大家除了密切關注5月份就業報告之外，還有聯儲局是否會減息、幾時開始減息。

聯儲局主席包維爾說：「經濟可以用一個路程，這將導致我們考慮減息。」

包維爾已表明，需將通漲率降至2%，但截至4月份，通漲率仍徘徊於3%到4%，而5月的通漲率將於下週公布。

包維爾說：「另一減息路程會是例如出乎意料疲弱的勞動市場。」

週五發佈的就業報告，並未顯示出勞動市場有疲軟跡象，這讓很多投資者預測，聯儲局將至少在12月之前保持利率穩定。

如果你正在尋找新工作，勞工部就表示，教育和醫療服務、政府、酒店業、建築業和零售業，是機會增長得最快的行業。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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