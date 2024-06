【財經新聞】美國就業市場強勁 5月新增職位超預期

【KTSF 朱慧琪報導】

根據勞工部週五公佈5月份的就業數據,顯示美國就業市場強勁,遠超出預期,而人工上升、抵銷了對勞動市場放緩的擔憂,不過這些最新數據,也可能令聯儲局不急於減息。

週五發佈一個令到勞動市場振奮的消息,勞工部指5月份美國新增了27萬7千份工作,這些新增的職位都是非農業工作,當中一半以上的職位,來自醫療保健行業、政府機構和旅館餐飲與休閒業,其餘來自科技業、公共服務及零售業,此外,製造業和建築業的職位亦輕微增加。

新增加的職位數量,比4月份多出十萬份以上,遠超過市場與很多經濟學家的預期,與此同時,平均工資也比去年同期高,一些打工仔可能會感覺到人工略微上升,從4月開始,平均時薪上升了約1毫4即約4%。

目前全國平均時薪是26.82元,大部份介乎25元到27.88元之間,視地區而定,比如根據就業資訊網站ZiRecruiter的最近招工條件,北灣San Raphael地區平均時薪去到30元,而全國平均時薪最高的十大城市,有八個在加州,當中Soledad排第一位,達到42.31元,舊金山(三藩市)排第三,達到34.55元,其他六個灣區城市以次序是San Jose、Vallejo、Inverness、Oakland、Hayward與Ashland,平均時薪介乎32.43元到33.21元。

排第二位是威斯康辛州的Two Rivers市,高達36.59元。

而大家除了密切關注5月份就業報告之外,還有聯儲局是否會減息、幾時開始減息。

聯儲局主席包維爾說:「經濟可以用一個路程,這將導致我們考慮減息。」

包維爾已表明,需將通漲率降至2%,但截至4月份,通漲率仍徘徊於3%到4%,而5月的通漲率將於下週公布。

包維爾說:「另一減息路程會是例如出乎意料疲弱的勞動市場。」

週五發佈的就業報告,並未顯示出勞動市場有疲軟跡象,這讓很多投資者預測,聯儲局將至少在12月之前保持利率穩定。

如果你正在尋找新工作,勞工部就表示,教育和醫療服務、政府、酒店業、建築業和零售業,是機會增長得最快的行業。

