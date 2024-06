【KTSF】

一名男子被控在去年舊金山(三藩市)Mission區街頭綁架一名女子罪名成立。

舊金山地檢處公佈,36歲的Michael Stortz,被控在去年10月3日凌晨2時15分,在Mission區Balmy夾24街綁架一個年輕女人。

當時女事主在講電話,講了幾分鐘,檢控官表示,被告觀察了女事主一會,然後從後抓著女子,並把她拖行50呎,到Balmy街一處有鐵籠圍著的地點。

女事主反抗,成功逃脫其後報警。

警方翌日拘捕Stortz,陪審團裁定Stortz綁架罪成,法官將於本月27日判刑。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。