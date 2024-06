【灣區新聞】聖荷西市中心將興建可負擔住屋 預計今年9月動工（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西市中心一個有166個可負擔住屋單位的發展項目取得足夠的資金,可以開始興建,預計在今年9月可以動工,2026年底之前建成。

根據The Mercury News的報導,市府文件顯示,一個地產聯盟組織,計劃在聖荷西市中心South First Street 802號,興建一個有166個住屋單位,6層樓高的公寓,公寓地點沿著Virginia街,在South First Street和South Second Street之間。

在這個1.2英畝的發展項目中,也還會有1500平方英尺的零售空間。

工程將耗資9,590萬資金來自發展商、州府和加州的稅務優惠,發展商集團包括兩間發展商和兩個非牟利機構。

發展商表示,這個公寓位於市中心南部地區,能夠把市中心的活動帶到這個地方。

地皮業主是D’Amico家族,發展商聯盟將向他們租地,所以D’Amico家族,接下來也會收到租金,而不是把地賣給發展商,發展商聯盟表示,因此更容易的籌到建屋資金。

發展商聯盟希望在9月動工,大約兩年內建成。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。