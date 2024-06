【灣區新聞】親巴勒斯坦示威者闖入史丹福大學校長辦公室 十多人被捕（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

史丹福大學十幾名親巴勒斯坦示威者被捕,他們闖入校長辦公室,作出破壞的行為,示威者隨後在縣監獄前示威,要求釋放被捕學生。

史丹福大學表示,在週三早上8點左右,也即是抗議者聲稱的進入大樓兩小時後,校方已經將抗議者清除出了校長和教務長辦公室所在的10號大樓大樓,並逮捕了13名抗議者,這些被捕學生將被立即停學,其中的高年級學生,也將不被允許畢業。

校方也透露,被佔領的建築物遭受破壞,並有一名執法人員被示威者推擠而受傷。

助理教授Ethan Sussman表示,示威者的言行暴力程度讓人吃驚。

Sussman說:「我覺得擅闖行為本身不太讓我吃驚,讓我吃驚的是那些塗鴉所表達的暴力言語,已超出了批評警方或以色列或美國,而是鼓吹暴力

這名助理教授也認為,校方已經預先警告了示威者,並說明了懲罰,因此校方採取行動也算公平,有學生也表示不理解示威者的行動。

學生Sarah LeBaron說:「比如這裡許多噴漆說,殺死警察之類的東西,我都不知道這如何呼應那目標,所說的解決以巴戰爭

涉案的『解放史丹福組織』本日稍早發聲表示,示威者不會離開校長辦公室,除非校方滿足他們的要求,並採取行動,解決加沙正在發生的「種族滅絕」事件。

該組織也指責校方不願與示威者接觸,並批評校方利用學費、捐款和勞動力來「資助種族隔離和種族滅絕」。

該組織同時在社交媒體上表示,將會在縣監獄前抗議,直到被捕人士被釋放。

校方表示,將會和執法部門合作,確保抗議學生承擔法律下的全部後果。

校方譴責示威者並非和平抗議,以及危害了校園的和平與安全,校方同時表示,執法部門已經拆除了校園中的示威營地,指營地違反了校方的多項政策,校方重申會繼續保障校園言論自由。

