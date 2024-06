【全國新聞】美墨邊境新政策實施後 仍有大批無證人士在聖地牙哥邊境排隊等待

【KTSF】

拜登總統關於管制美墨邊境的最新政策實施後,週三還是有大批無證人士出現在南加州聖地牙哥的邊境排隊等待。

一群無證人士出現在聖地牙哥的美墨邊境,繼續漫長的等待,拜登週二簽署行政命令,管制美墨邊境的無證移民人數,當中包括嚴格限制尋求庇護的申請,以應對邊境不堪負荷的問題。

由於這項命令在邊境海關每日人流達到2,500人次時生效,目前的平均值早已高過這個數字,因此命令立即實施,國土安全部的相關機構週三開始拒絕邊境無證人士的庇護申請。

根據拜登最新的行政命令,這些限制要解除必須等到邊境的無證移民流量,七天平均值降回每日1500人次,並在達標的兩個星期之後才會恢復正常。

在命令實施期間,抵達邊境的無證人士,沒有表達出會害怕回到自己的國家,就會在幾天甚至幾小時後會被立即遣返。

至於有表達害怕回到自己國家,而必須申請庇護的人士,則會由美國庇護官員審查資格,但標準會比原來更嚴格,通過審查的人士,才可以尋求有限的人道主義保護方式,例如引用《聯合國禁止酷刑公約》向美國申請人道保護。

政府數據顯示,自2019年10月到2024年1月期間一共發生接近1千萬次所謂的「邊境接觸」,在2023年美墨邊界就發生250萬次,這些「邊境接觸」的行動,包括被拒絕入境,或在試圖偷渡邊境時被查到。

美墨邊境安全危機問題成了國會兩黨爭議焦點,而成為今年大選的重要議題之一。

