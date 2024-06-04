【香港新聞】美國駐港總領事館辦公室及歐盟駐港辦事處六四點起燭光

【有線新聞】

六四事件35周年，美國駐港總領事館辦公室及歐盟駐港辦事處點起了燭光。

面向花園道多個玻璃窗戶，黃昏起點起了燭光，對面馬路的歐盟駐港辦事處辦公室亦有燭光。

歐盟發表聲明，呼籲中國當局承認六四事件，採取措施追究責任；英國、日本及澳洲亦發聲明或在社交媒體發文，對中國人權狀況表達關切，呼籲停止壓制言論、集會、新聞和公民社會自由，又要求釋放和平表達政見人士。

中國外交部駐港特派員公署發聲明，對美國、英國等國駐港總領館及歐盟駐港辦事處妄圖制造對立、煽動對抗，惡意抹黑中國形象，表示強烈不滿和嚴厲譴責。

發言人指，少數外部平預勢力逆潮流而動，執意翻炒已有定論的事件，無視領事官員基本操守和行為準則，敦促有關國家駐港機構認清形勢，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止反華政治操弄，不得以任何形式干預香港事務和中國內政。

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