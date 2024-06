【加州新聞】加州議員提案限制街上賣貨 以杜絕不法分子販賣贓物（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了杜絕一些不法分子在街上販賣贓物,代表舊金山的加州參議員威善高(Scott Wiener)提案,限制一些在街上賣貨的活動,但強調將不會影響擺攤賣食物的民眾。

加州在2018年立法允許人們在街上擺攤賣東西,很多小販靠這個方式討生活,但是後來也有許多人在街上賣偷來的貨品,其中更有許多是有組織性的活動。

舊金山的Mission區、田德隆區和SOMA區是這些售賣贓物的黑點,當局表示,這也影響了民眾使用行人走道和等候巴士時的治安,問題之嚴重性,導致市府一度禁止所有擺攤活動。

加州參議員威善高提出的SB 925法案,將先列出一份經常在零售店被偷的貨品清單,要是沒有牌照在街上賣清單上的貨品,將會被開罰,第三次違法,將面對輕罪指控,最高刑罰是六個月的監禁。

威善高強調,提案將不會影響在街上賣食物,或是清單以外貨品的小販。

威善高說:「售賣贜物不一樣,這是有組織性的犯罪,不單傷害周圍鄰里,也傷害做正當生意的人,這些在街上賣贜物的人,把合法的小販排擠出去,這些合法小販,很多是已經在街上做生意多年的人。」

Mission區市議員盧凱莉(Hillary Ronen)表示,將在週二的市議會提案支持SB 925,提案目前也正交給加州議會的相關委員會審議。

