【加州新聞】加州議員提案限制街上賣貨 以杜絕不法分子販賣贓物（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
為了杜絕一些不法分子在街上販賣贓物，代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）提案，限制一些在街上賣貨的活動，但強調將不會影響擺攤賣食物的民眾。
加州在2018年立法允許人們在街上擺攤賣東西，很多小販靠這個方式討生活，但是後來也有許多人在街上賣偷來的貨品，其中更有許多是有組織性的活動。
舊金山的Mission區、田德隆區和SOMA區是這些售賣贓物的黑點，當局表示，這也影響了民眾使用行人走道和等候巴士時的治安，問題之嚴重性，導致市府一度禁止所有擺攤活動。
加州參議員威善高提出的SB 925法案，將先列出一份經常在零售店被偷的貨品清單，要是沒有牌照在街上賣清單上的貨品，將會被開罰，第三次違法，將面對輕罪指控，最高刑罰是六個月的監禁。
威善高強調，提案將不會影響在街上賣食物，或是清單以外貨品的小販。
威善高說：「售賣贜物不一樣，這是有組織性的犯罪，不單傷害周圍鄰里，也傷害做正當生意的人，這些在街上賣贜物的人，把合法的小販排擠出去，這些合法小販，很多是已經在街上做生意多年的人。」
Mission區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）表示，將在週二的市議會提案支持SB 925，提案目前也正交給加州議會的相關委員會審議。
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