俄亥俄州Akron市週日發生大規模槍擊事件,導致一名男子喪生,20多人受傷。

警方表示,槍擊事件發生在星期日清晨,共有25人中槍,當中一名27歲的男子死亡,傷者年齡介乎在19歲至43歲,大多數在30多歲。

鄰居表示,事發時,現場正舉辦一場大型生日派對,多人在外面享受時光,突然之間就開始奔跑逃命。

當局指,證據顯示,有人駕車經過,並向參加派對的人開槍,派對上可能有人開槍還擊,可能有超過一百人目擊了這次槍擊事件。

警方在現場找到了一支武器和數十個彈殼,當地市長和警察局長承諾將追究肇事者的責任,當局懸紅超過兩萬元來緝兇。

