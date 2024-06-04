【國際新聞】六四舞台劇《5月35日》移師英國上演（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

六四35周年前夕，六四事件的話題在中國大陸依然是禁忌，曾經是紀念六四事件自由燈塔的香港，在2019年大規模反修例抗議事件後，大規模的六四燭光晚會已經消失，鄒幸彤的好友、「六四舞台」創辦人列明慧，把無法再於香港上演的六四舞台劇《5月35日》移師英國，在倫敦首演6場英文版。

在上個月一個星期六的下午，國際特赦組織位於英國倫敦的辦公室內，有一班人正在排練舞台劇。

他們緩慢地在房間移動，抵抗著一道無形的力量。

這個場景描繪1989年6月4日北京天安門廣場的鎮壓事件，當時部隊向爭取民主的示威者開火，造成數千人死亡。

這齣舞台劇名為《5月35日》，由英國國際特赦組織和總部位於英國的香港劇團「六四舞台」支持，上週開始在倫敦上演，以紀念鎮壓事件35週年，它講述了一對年邁夫婦，希望能夠悼念在1989年天安門的屠殺中喪生了兒子的故事。

導演Kim Pearce負責鎮壓場景的排練，她表示，參與這個項目，讓她對六四事件有了更深的聯繫。

Pearce說：「我們必須找到一種方式，將這份關愛、這份愛、這些記憶傳遞給下一代

著名的天安門事件學者何曉清，在觀看了上週的演出後，表現出深刻的情感反應，並在其中一場演出後，參與了演後分享會。

Pearce說：「我原以為沒有什麼能讓我有這樣的反應，情感上、身體上、心理上，我整夜未眠，我感覺自己在重新經歷每一個細節。」

六四事件發生時，她年僅17歲，如今在35週年紀念期間，她穿梭美國、英國和加拿大之間舉行一系列講座。

香港曾經是自由紀念六四的地方，長達三十年，維園的燭光晚會，更是全球最大規模的悼念活動，但2019年反修例抗議活動後，如今六四不單在中國大陸，甚至在香港都是禁忌，在港區國安法通過當日，宣佈解散的「香港眾志」前副主席，兼參與《5月35日》擔當合唱演員的鄭家朗表示，參與該劇，既是個人行為，也是政治行為。

鄭家朗說：「我認為我們必須提醒大家，雖然六四大屠殺已經過去35年，但這一切並未結束，這不是一個句號，而只是個逗號，還有許多事情正在繼續發生，包括對我們、對天安門母親、對自由鬥士和支持民主的人的壓迫。」

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