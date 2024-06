【香港新聞】香港警方帶走行為藝術家陳三木（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在六四35週年前夕,香港警方在維多利亞公園附近的銅鑼灣鬧市,帶走行為藝術家陳三木。

在警方靠近陳三木之前,陳三木似乎在警車前面假扮喝酒的姿勢,以及用手指在空中劃出一些中文字。

警方表示,經過調查後,陳三木無條件獲得釋放。

在去年六四週年前夕,陳三木也在同一個地區附近被警方扣押,當時他高叫:「香港人,不要害怕,不要忘記明天是六四。」

在過去三十多年來,維園一直都吸引成千上萬群眾前來悼念北京鎮壓六四支持民主自由的學生死難者,但在2020年港府以疫情為由禁止集會,加上同年6月底,北京實施港區國安法後,維園的悼念會就消失了。

批評者指,這反映出,根據中英聯合聲明,香港回歸中國之後,確保香港的自由50年不變的承諾已經受到強烈侵蝕,中港政府則強調,國安法為香港帶來穩定。

正如去年一樣,六四35週年,親北京的團體就會在維園舉辦嘉年華會。

