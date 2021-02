消息指黎智英涉助李宇軒潛逃 獄中再被捕

【有線新聞】

消息指,被控違反《港區國安法》正在還柙的壹傳媒創辦人黎智英再涉及另一宗《港區國安法》案件,以及涉嫌協助「十二港人」之一的李宇軒潛逃,被警方國安處到監獄拘捕。

黎智英較早前已被控一項勾結外國勢力危害國家安全罪,正被懲教署還柙,星期四再向高等法院申請保釋。消息指,警方國安處前一日再以涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪及串謀協助罪犯拘捕他。

同案的一名29歲法律助理陳梓華就已被落案起訴這兩項罪名,在西九龍裁判法院提堂。控罪指他在去年7月1日至今個星期一期間,串謀黎智英、黎智英的助手Mark Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人請求外國或境外機構組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者其他敵對行動。另外亦串謀協助李宇軒離開香港到台灣,意圖妨礙拘捕或檢控李宇軒。控方申請暫時毋須答辯,以待警方進一步調查,包括檢驗被告的電腦、電話等裝置,以及銀行戶口交易記錄。

指定法官總裁判官蘇惠德認為,沒有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為,拒絕保釋,還柙至4月14日再提堂。

