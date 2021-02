【有線新聞】

緬甸繼續有反軍事政變示威。

在仰光,大批司機響應「壞車行動」,將汽車泊於路中心、打開引擎蓋,癱瘓市內交通,防止軍警車輛入城驅散示威集會。

昂山素姬所屬的全國民主聯盟前一晚號召支持者上街,仰光出現軍事政變以來最大規模的示威。

聯合國緬甸人權調查員較早時表示,據報軍政府正從其他城市調動士兵到仰光,擔心市內出現大型衝突。人權組織指,軍事政變至今逾450人被捕。

