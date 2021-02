中國內地禁播BBC新聞台 指涉華報道不真實

【有線新聞】

中國內地禁播英國廣播公司BBC的世界新聞台,指其涉華報道內容違反真實、公正。BBC表示失望,強調該台是最有公信力的國際新聞機構,英美政府批評中方打壓媒體自由。

香港上午收到英國廣播公司BBC的世界新聞台,不過路透社兩名駐北京記者表示,他們的電視轉往BBC時已經是「黑畫面」。

國家廣電總局是在周五凌晨零時發公告,指經調查,BBC世界新聞台涉華報道違反新聞真實、公正的要求,損害中國國家利益,破壞民族團結,嚴重違反《廣播電視管理條例》等條例,不符合境外頻道在中國境內落地的條件,不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內播放,亦不會受理其新一年的申請。

BBC對中方全面禁播世界新聞台感到失望,強調公司是最有公信力的國際新聞廣播機構,一直秉持公平、不偏不倚、無畏無懼在世界各地採訪。英國外相藍韜文批評,中方打壓媒體自由、不能接受,只會破壞中國在世界眼中的聲譽美國亦譴責中方,進一步打壓媒體自由。

中國內地本身只有酒店、外國人居所等小部分地方,接收到BBC電視台。BBC網站亦在2018年遭中方封鎖。

BBC近日多篇有關新疆再教育營和武漢封城一周年的報道,被中方指責不實。中國駐英使館公使周一視像約見BBC新聞採編部主任,提出嚴正交涉。

