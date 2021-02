迪拜公主離家出走反被禁錮 求救片段流出安危未卜

【有線新聞】

阿聯酋迪拜公主拉蒂法,3年前嘗試離家出走,前往美國尋求庇護不果後,被禁錮於迪拜家中。協助她的組織近日與她失去聯繫,擔心她的安危,請求聯合國介入。聯合國表示會向阿聯酋跟進。

英國廣播公司播出拉蒂法被禁錮期間,偷偷拍下的片段。拉蒂法說,正身處全屋唯一可以上鎖的房間、洗手間內,之後開始講述2018年2月,嘗試逃亡的經過。她稱當日搭乘橡皮艇和快艇到公海,再登上接應的遊艇到美國尋求庇護,但8天後在印度對開海面被截獲。有阿聯酋士兵上船,她奮力抵抗,更咬了士兵手臂一口,但最終被注射藥物暈倒。

醒來時,已乘私人飛機返回迪拜,她被囚禁於一間別墅,窗戶加上圍欄,有5名男警在屋外守衛,屋內也有兩名女警,她連想出外呼吸一口清新空氣也不准。她的朋友一年多後偷運手機給她,才得以與外界聯繫,

她當日逃走前,為防有任何變故,預先錄好片段解釋出逃,不但無自由,更被父親手下虐待。

拉蒂法說:「將我獨自一人囚禁起來,沒有窗,他們關掉所有燈,一片漆黑,我不知道日出日落。製造噪音騷擾我,夜半三更拉我下床來打我。」

拉蒂法說,不知道何時會獲釋,也不知道之後會如何,每天都在憂慮自己的安危和人生,連自己是否能捱得住也成疑問。警察威脅她將會終身被囚,永遠不見天日,她已對一切感到厭倦,只想重獲自由。

迪拜和阿聯酋政府未有回應拉蒂法的最新情況;當局以往多次發聲明,指拉蒂法在家人照顧下很安全。35歲的拉蒂法「離家出走」被帶返迪拜後,同年年底,前聯合國人權事務高級專員羅賓遜與她有一次見面機會。

拉蒂法說是家人安排她們會面,稱只要她表現得好,幾日後就會放她。羅賓遜則表示,皇室成員告訴她拉蒂法有躁鬱症,她不想刺激拉蒂法,所以無當面詢問她的情況。結果當局發放兩人會面的相,指稱拉蒂法情況良好,她覺得被皇室擺了一道。

拉蒂法的爸爸是阿聯酋副總統兼總理、迪拜酋長阿勒馬克圖姆,與多名妻子有大約30名子女。他在女兒被禁錮期間,如常出席大小活動,包括去年2月在阿布扎比舉行的全球女性論壇。

協助拉蒂法的組織說,連續數個月接觸不到她,擔心她有危險,因而決定發放片段,要求英美等國家抵制阿聯酋,並期望聯合國伸出援手,向當局施壓要求盡快放人。

