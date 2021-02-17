迪拜公主離家出走反被禁錮 求救片段流出安危未卜

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阿聯酋迪拜公主拉蒂法，3年前嘗試離家出走，前往美國尋求庇護不果後，被禁錮於迪拜家中。協助她的組織近日與她失去聯繫，擔心她的安危，請求聯合國介入。聯合國表示會向阿聯酋跟進。

英國廣播公司播出拉蒂法被禁錮期間，偷偷拍下的片段。拉蒂法說，正身處全屋唯一可以上鎖的房間、洗手間內，之後開始講述2018年2月，嘗試逃亡的經過。她稱當日搭乘橡皮艇和快艇到公海，再登上接應的遊艇到美國尋求庇護，但8天後在印度對開海面被截獲。有阿聯酋士兵上船，她奮力抵抗，更咬了士兵手臂一口，但最終被注射藥物暈倒。

醒來時，已乘私人飛機返回迪拜，她被囚禁於一間別墅，窗戶加上圍欄，有5名男警在屋外守衛，屋內也有兩名女警，她連想出外呼吸一口清新空氣也不准。她的朋友一年多後偷運手機給她，才得以與外界聯繫，

她當日逃走前，為防有任何變故，預先錄好片段解釋出逃，不但無自由，更被父親手下虐待。

拉蒂法說：「將我獨自一人囚禁起來，沒有窗，他們關掉所有燈，一片漆黑，我不知道日出日落。製造噪音騷擾我，夜半三更拉我下床來打我。」

拉蒂法說，不知道何時會獲釋，也不知道之後會如何，每天都在憂慮自己的安危和人生，連自己是否能捱得住也成疑問。警察威脅她將會終身被囚，永遠不見天日，她已對一切感到厭倦，只想重獲自由。

迪拜和阿聯酋政府未有回應拉蒂法的最新情況；當局以往多次發聲明，指拉蒂法在家人照顧下很安全。35歲的拉蒂法「離家出走」被帶返迪拜後，同年年底，前聯合國人權事務高級專員羅賓遜與她有一次見面機會。

拉蒂法說是家人安排她們會面，稱只要她表現得好，幾日後就會放她。羅賓遜則表示，皇室成員告訴她拉蒂法有躁鬱症，她不想刺激拉蒂法，所以無當面詢問她的情況。結果當局發放兩人會面的相，指稱拉蒂法情況良好，她覺得被皇室擺了一道。

拉蒂法的爸爸是阿聯酋副總統兼總理、迪拜酋長阿勒馬克圖姆，與多名妻子有大約30名子女。他在女兒被禁錮期間，如常出席大小活動，包括去年2月在阿布扎比舉行的全球女性論壇。

協助拉蒂法的組織說，連續數個月接觸不到她，擔心她有危險，因而決定發放片段，要求英美等國家抵制阿聯酋，並期望聯合國伸出援手，向當局施壓要求盡快放人。

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