【國際新聞】日本豐田等五間車廠涉安全測試造假

【有線新聞】

日本豐田汽車等五間車廠涉嫌造假,包括操縱安全測試及偽造數據,國土交通省展開調查,下令六款正生產的車型暫停出貨,不排除行政處分。

國土交通省人員到愛知縣的豐田汽車總部調查,根據《道路運輸車輛法》查問公司員工及查核安全測試文件。他們還會到本田、鈴木、萬事得及Yamaha調查。

當局在早前豐田旗下公司爆出違規醜聞後,要求85間車廠及零件生產商上報申請汽車認證時有否違規。當中豐田承認在7款車型的安全測試造假,3款車的行人保護測試提交了假數據,另外4款的測試車輛違規加工、操縱引擎輸出。

本田有22款車在噪音測試結果造假;鈴木1款車在煞車系統測試報告作虛假陳述;萬事得5款車在出廠測試中重寫引擎控制軟件及改裝測試汽車,Yamaha 3款車則在不適當環境進行噪音測試。

涉事車款大部分已停產,國土交通省下令正在生產的6款違規車型暫停出貨,包括豐田三款汽車、萬事得兩款汽車及Yamaha這款電單車。

豐田承認有欺詐行為,董事長豐田章男召開記者會道歉,認為做法動搖認證制度,是身為車廠絕對不能做的事。他表示正進行內部調查,但相關車輛均可安全駕駛,受影響汽車約179萬輛。

萬事得公開調查結果,承認2014年之後生產的約15萬輛汽車,碰撞測試和引擎功率測試違規。本田和鈴木涉及違規的車款均已停產,分別約430多萬輛和2萬多輛。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。