【灣區新聞】舊金山中國城花園角舉行六四燭光紀念晚會（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

今年是六四事件35週年,隨著香港國安法的實施,以往每年在維園舉行的紀念晚會已不復存在,然而,海外華人仍持續舉行紀念活動,週一晚,舊金山中國城花園角舉行六四燭光紀念晚會。

2024年是六四事件的35週年。在舊金山中國城花園角,週一晚舉行了一場燭光晚會,出席人士包括當年六四事件的親歷者、海外中國民運人士和灣區民眾。

燭光晚會於晚上7時開始,主題是從未忘記,永不放棄,現場聚集過百民眾,人權律師高智晟妻子也有到場。

有民眾帶著孩子來參加。

劉忱忱說:「我覺得我的孩子有必要知道這件事情,這對他們也很重要。」

隨著香港國安法的實施,以往每年在香港維園舉行的紀念晚會已不復存在,然而,海外華人仍持續舉行紀念活動。

美國香港人會館施小姐說:「但到今時今日,因為一個國安法,因為一個(中國)大陸的恐懼,令到香港人無辦法再出聲,連一個很簡單的集會,在維園搞集會,已經是由一個水馬,變成圍封所有的地方的運動場,而不讓香港人集會,香港人其實,都其實已經真的是嬲無可嬲,香港已經死了。」

現場不僅有眾多民運人士,也有成長在白紙運動的年輕一輩華人。

早先在5月26號,已舉行清洗了民主女神像和六四35週年專題研討會。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。