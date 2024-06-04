【灣區新聞】舊金山中國城花園角舉行六四燭光紀念晚會（視頻）

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【KTSF 陳程威報導】

今年是六四事件35週年，隨著香港國安法的實施，以往每年在維園舉行的紀念晚會已不復存在，然而，海外華人仍持續舉行紀念活動，週一晚，舊金山中國城花園角舉行六四燭光紀念晚會。

2024年是六四事件的35週年。在舊金山中國城花園角，週一晚舉行了一場燭光晚會，出席人士包括當年六四事件的親歷者、海外中國民運人士和灣區民眾。

燭光晚會於晚上7時開始，主題是從未忘記，永不放棄，現場聚集過百民眾，人權律師高智晟妻子也有到場。

有民眾帶著孩子來參加。

劉忱忱說：「我覺得我的孩子有必要知道這件事情，這對他們也很重要。」

隨著香港國安法的實施，以往每年在香港維園舉行的紀念晚會已不復存在，然而，海外華人仍持續舉行紀念活動。

美國香港人會館施小姐說：「但到今時今日，因為一個國安法，因為一個（中國）大陸的恐懼，令到香港人無辦法再出聲，連一個很簡單的集會，在維園搞集會，已經是由一個水馬，變成圍封所有的地方的運動場，而不讓香港人集會，香港人其實，都其實已經真的是嬲無可嬲，香港已經死了。」

現場不僅有眾多民運人士，也有成長在白紙運動的年輕一輩華人。

早先在5月26號，已舉行清洗了民主女神像和六四35週年專題研討會。

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