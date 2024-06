【加州新聞】加州車輛管理局網站擴大服務範圍

【KTSF】

加州車輛管理局(DMV)週一起擴大網上服務,讓民眾能更快捷和方便地辦理駕駛執照或車輛登記的手續,或索取相關的資訊。

由6月3日起,DMV提供的一些服務,將可以在網上辦理,或在DMV辦公室設置的自助服務機完成,當中包括:

——簡單的車輛登記續牌手續(牌照尚未過期);

——沒要求親身辦理的駕照續牌手續;

——索取車輛登記紀錄;

——索取駕照紀錄;

——補領遺失或被盜的駕照或身份證

過去數年,DMV已把不少服務數碼化,目的是提高辦事效率,目前超過九成服務可以透過網站、自助服務機或電話完成,讓民眾無須親身到DMV排隊辦理,讓職員可以集中處理一些民眾需親身到DMV辦理的事項,如申請READ ID。

DMV估計,服務數碼化後,每月可以減少20萬人次到DMV,一年減少240萬人。

目前,DMV提供的網上服務,已由2019年的20個增至今年的50個,而且有287個自助服務機偏布全加州的DMV,2019年,約有1870萬人使用DMV網站辦理手續,2023年人數增至2700萬以上。

