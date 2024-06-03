【加州新聞】加州車輛管理局網站擴大服務範圍

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【KTSF】

加州車輛管理局（DMV）週一起擴大網上服務，讓民眾能更快捷和方便地辦理駕駛執照或車輛登記的手續，或索取相關的資訊。

由6月3日起，DMV提供的一些服務，將可以在網上辦理，或在DMV辦公室設置的自助服務機完成，當中包括：

——簡單的車輛登記續牌手續（牌照尚未過期）；

——沒要求親身辦理的駕照續牌手續；

——索取車輛登記紀錄；

——索取駕照紀錄；

——補領遺失或被盜的駕照或身份證

過去數年，DMV已把不少服務數碼化，目的是提高辦事效率，目前超過九成服務可以透過網站、自助服務機或電話完成，讓民眾無須親身到DMV排隊辦理，讓職員可以集中處理一些民眾需親身到DMV辦理的事項，如申請READ ID。

DMV估計，服務數碼化後，每月可以減少20萬人次到DMV，一年減少240萬人。

目前，DMV提供的網上服務，已由2019年的20個增至今年的50個，而且有287個自助服務機偏布全加州的DMV，2019年，約有1870萬人使用DMV網站辦理手續，2023年人數增至2700萬以上。

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