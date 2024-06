【灣區新聞】舊金山漁人碼頭亞裔餐館東主被控行賄

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)旅遊景點漁人碼頭一間亞裔經營的餐館,因為面對聯邦提出賄賂訴訟,市府律師辦公室表示,將暫時禁止和當事人做生意。

市府律師邱信福的辦公室表示,漁人碼頭Taylor街的Nick’s Lighthouse餐館,業主夥伴Min和Hye Paik遭到聯邦控訴,指控兩人涉嫌賄賂一名聯邦調查局(FBI)的臥底人員和一個碼頭職員,目的是要取得另外兩個空置餐館的租約。

市府律師辦公室的聲明指出,該名碼頭職員在通知上司有關賄賂的情報之後,促使聯邦機構展開臥底調查。

聯邦訴訟指,兩人涉嫌給FBI臥底和碼頭職員19,000元的賄金,希望在投標活動中先前取得資料,並有更優惠的待遇,此外也要掩蓋那些可能對當事人投標不利的條件。

兩名當事人名下的另外兩間公司,Wharf777和Uri Food,也同樣被市府律師禁止取得任何市府合約,事件中還有兩名涉案人Sung Ki Kum和Ihyun Jeoung,同樣受到禁令限制,他們是業主伴侶的侄兒。

市府律師辦公室表示,雖然當事人還沒有被定罪,但市府是有權吊銷當事人涉及的合約,現有的合約也可以被取消,這項禁令可以長達五年。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。