【灣區新聞】舊金山漁人碼頭亞裔餐館東主被控行賄

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）旅遊景點漁人碼頭一間亞裔經營的餐館，因為面對聯邦提出賄賂訴訟，市府律師辦公室表示，將暫時禁止和當事人做生意。

市府律師邱信福的辦公室表示，漁人碼頭Taylor街的Nick’s Lighthouse餐館，業主夥伴Min和Hye Paik遭到聯邦控訴，指控兩人涉嫌賄賂一名聯邦調查局（FBI）的臥底人員和一個碼頭職員，目的是要取得另外兩個空置餐館的租約。

市府律師辦公室的聲明指出，該名碼頭職員在通知上司有關賄賂的情報之後，促使聯邦機構展開臥底調查。

聯邦訴訟指,兩人涉嫌給FBI臥底和碼頭職員19,000元的賄金，希望在投標活動中先前取得資料，並有更優惠的待遇，此外也要掩蓋那些可能對當事人投標不利的條件。

兩名當事人名下的另外兩間公司，Wharf777和Uri Food，也同樣被市府律師禁止取得任何市府合約，事件中還有兩名涉案人Sung Ki Kum和Ihyun Jeoung，同樣受到禁令限制，他們是業主伴侶的侄兒。

市府律師辦公室表示，雖然當事人還沒有被定罪，但市府是有權吊銷當事人涉及的合約，現有的合約也可以被取消，這項禁令可以長達五年。

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