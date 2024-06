【國際新聞】墨西哥大選 推算執政黨候選人欣鮑姆勝出

【有線新聞】

墨西哥大選,執政黨候選人欣鮑姆推算得票過半當選總統,成為墨西哥首位女總統。選舉期間發生多宗襲擊,有市議會候選人遇襲身亡。

獲現任總統洛佩斯支持的執政國家復興運動黨候選人欣鮑姆,投票時說對選情有信心。61歲的欣鮑姆曾任首都墨西哥城的市長,多間傳媒推算她得票過半,很大機會成為墨西哥首位女總統。

雖然欣鮑姆在政綱承諾延續現政府大部分政策,但民調推算,國家復興運動黨只能取得約一半國會議席,未必達到三分二門檻。新政府如果要推行重大政策,有機會面對反對黨的阻力。

而反對派聯盟推舉的候選人、女商人加爾韋斯,估計得票約三成,她說已盡全力競選,交給人民做抉擇。

這次選舉涉及全國近一億名選民,是當地歷來規模最大的選舉。但投票期間發生暴力事件,中部普埃布拉州兩個票站被人闖入襲擊,最少兩人死亡,部分票站一度暫停開放。

民間組織統計,最少38名地方選舉的候選人在競選期間遇襲喪生。西部米卻肯州有市議會候選人,在票站開門前數小時,遭兩名槍手伏擊身亡。當局呼籲民眾尊重規則,以負責任的態度接受選舉結果。

