墨西哥架空地鐵天橋倒塌 列車懸掛半空數十死傷

【有線新聞】

墨西哥首都墨西哥城一列地鐵隨架空天橋倒塌,斷開呈V型、懸掛半空,部分車卡壓著橋下汽車,最少23死近70傷,是當地歷來傷亡第二高的交通意外,當局通宵搜救。

閉路電視左上角畫面,見到行駛中的列車,隨架空天橋斷開墮地,揚起大量灰塵。

從約5米高的天橋墜落時一度擦出火光,之後漆黑一片。離遠從地面看,列車呈V型懸在半空。橋下有汽車被壓著困住車上的人,有人生還獲救。

途經市民第一時間救人,嘗試打開列車車門。隨後救援人員到場,部分人爬入列車搜救。由於車卡有進一步倒塌危機,一度要等吊機輔助才能救人。

事發在墨西哥城的南部,周一晚十時許地鐵12號線一架駛向市郊方向的列車,在奧利沃斯站附近失事。

市長指由預製石屎組裝的天橋,似乎有支撐大樑倒塌,令天橋連帶列車墮地,會深入調查。

這條墨西哥城最新開通的地鐵線路,2008年開始興建,施工時已多次被投訴不合規格,最終在2012年時任市長埃布拉德卸任前落成,但不足兩年便因安全問題,關閉全線20個車站的一半,重開後仍被指有安全隱憂。

已升任外長的埃布拉德,形容這次是可怕的悲劇,應調查事故起因和追究責任。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。