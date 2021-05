CDC指美國每日平均10人遇溺亡

【KTSF 蘇珊瑚報導】

又到了夏天,很多家庭會急不可待去享受戲水的樂趣,但專家警告,這樣亦會帶來風險,據CDC統計,平均每日有10人溺水身亡,當中兩名是14歲或以下的兒童,如何玩得開心又安全?帶大家一起來看看。

NFL美式足球大聯盟跑衛Ito Smith正在上游水堂,他6年前就已經想學習游水,現在他認為是時候開始行動。

Smith說:「有時候我快要淹死了,我感到壓力很大,我需要學習游泳。」

Ito用行動證明,學習永遠不會太遲,他現在與一班小朋友一起學游泳。

說:「這些孩子學習游泳,它將改變他們的一生。」

兒科醫生Sarah Lazarus處理過溺水個案,她指出溺水可能在30秒或更短的時間內出現,因此她同亞特蘭大的強健生活計劃,呼籲監護人在兒童嬉水時,始終保持眼可見手可碰的距離。

Lazarus醫生說:「你要時刻與不懂游泳的孩子保持一手臂的距離,因為孩子會迅速脫離你的掌握範圍,並要盯著能游一個來回的孩子。」

她還表示,無論年齡幾大,都應該懂得游泳,超過一半溺水生還者需要接受治療。

CDC表示,這些非致命性的溺水,可能會導致嚴重的腦損傷,從而導致傷殘。

