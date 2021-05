非裔布朗被警擊斃 喪禮周一舉行

【KTSF 張麗月報導】

在北卡羅萊納州兩星期前警察開槍擊斃的非洲裔男子布朗(Andrew Brown),他的喪禮周一舉行,這宗槍擊案引起民憤,社區再次響起要求警政改革,為死者討回公道和正義的聲音。

42歲黑人布朗的命案引起全國關注,布朗周一出殯,摯愛的人致悼詞。

布朗的兒子Jarod Ferebee說:「我和父親好像好朋友,每當你們看見他,等於看到我。」

在喪禮上,民權律師和活躍份子也要求為死者討回公道。

民權律師Ben Crump說:「我們在此懇求正義,因為布朗無端被殺,美國許多黑人男子也被殺。」

在周日的集會中,群眾要求當局公開槍擊案中警察隨身錄影片段。

法官上星期三裁定,布朗的家人可以觀看經過剪輯的警察隨身錄影片段,但暫時未向公眾公開。

槍擊案發生在12天前,當縣警企圖執行拘捕令逮捕布朗時,布朗逃走,警察於是向他開槍,驗屍官認定這宗是兇殺案。

北卡州當局正調查槍擊案,聯邦調查局也展開有關對本案的民權調。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。