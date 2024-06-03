【灣區新聞】舊金山兩匪徒落網 涉偷走價值數千元化妝品

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

舊金山（三藩市）警方公佈，日前在Mission區一間藥房附近進行埋伏，成功拘捕兩名涉嫌屢次犯案的匪徒，並起出價值3,800元的失竊化妝品。

警方表示，最近幾個月的埋伏行動中，共拘捕數百名零售盜竊疑犯，行動中，警方會派出便衣警員和穿制服的警員，在附近商舖內埋伏，等待機會拘捕賊人。

警方指，上星期三晚7時45分，看到兩名女嫌犯進入24街夾Castro街一間藥房，疑犯走到化妝品貨架，將貨架上的化妝品放進自己的購物袋裡，兩名疑犯沒有付款就離開藥房，警方後來上前拘捕疑犯。

兩名疑犯分別是19歲Andrea Glaser，和24歲的Angenique Kyer。

兩名疑犯還涉及在其他縣盜竊而被通緝。

警方隨後在疑犯身上搜出從該店偷走共價值3,800元的化妝品，全部已歸還給商店，疑犯駕駛的金色Acura TL房車被拖走，警方在車上發現更多懷疑賊贓。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。