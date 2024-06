【灣區新聞】舊金山兩匪徒落網 涉偷走價值數千元化妝品

【KTSF】

舊金山(三藩市)警方公佈,日前在Mission區一間藥房附近進行埋伏,成功拘捕兩名涉嫌屢次犯案的匪徒,並起出價值3,800元的失竊化妝品。

警方表示,最近幾個月的埋伏行動中,共拘捕數百名零售盜竊疑犯,行動中,警方會派出便衣警員和穿制服的警員,在附近商舖內埋伏,等待機會拘捕賊人。

警方指,上星期三晚7時45分,看到兩名女嫌犯進入24街夾Castro街一間藥房,疑犯走到化妝品貨架,將貨架上的化妝品放進自己的購物袋裡,兩名疑犯沒有付款就離開藥房,警方後來上前拘捕疑犯。

兩名疑犯分別是19歲Andrea Glaser,和24歲的Angenique Kyer。

兩名疑犯還涉及在其他縣盜竊而被通緝。

警方隨後在疑犯身上搜出從該店偷走共價值3,800元的化妝品,全部已歸還給商店,疑犯駕駛的金色Acura TL房車被拖走,警方在車上發現更多懷疑賊贓。

