【灣區新聞】東灣Newark市一珠寶店發生搶劫案 12匪徒闖入搶掠

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東灣Newark日前光天化日之下，一間珠寶店發生搶劫案，目擊者說，當時大約至少12名戴著口罩和手套的人，闖入珠寶店搶劫，歷時只是3分鐘。

案發於星期三中午1時左右，位於Newpark Mall對面的Newpark Mall Road 5944號Bhindi珠寶店，見到珠寶店裡面有很多玻璃櫃碎裂，而店的門上只寫上正在施工，直至6月8日。

有目擊者表示，搶劫過程激烈猶如電影情節。

目擊者Quynh Chen說：「不敢相信，這不可能發生在離我家Newark這麼近的地方。」

律師Quinn Chen的律師樓，就在珠寶店旁邊。

目擊者稱，匪徒乘坐四輛不同汽車，入內搶去名貴的手錶、金戒指和鑽石項鍊，當劫匪跑出去時，有一些珠寶更掉到了地上。

Newark警察局長Jolie Macias表示，該公司仍在點算損失了多少，但是在Bhindi公司的網站上，可見公司售賣的是價值數萬美元的貴價產品。

Macias指，Bhindi有兩扇鎖著的玻璃門，員工必須用門外的對講機確認後，才會開門讓顧客進去，匪徙當時是使用大型的工具砸破大門。

目擊者稱，大約有12至15名戴著口罩和手套的男女衝進店內。

警方表示，整個搶劫過程不到三分鐘，警方隨後在鄰近的Fremont市找到了兩輛與這宗搶劫案有關的汽車，兩輛均為失車。

警方表示，截至週五下午，還沒有人被逮捕，Newark警方表示，即使發生了這宗案件，Newark市今年的搶劫案仍比去年同期下跌了10%。

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