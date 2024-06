【灣區新聞】東灣Newark市一珠寶店發生搶劫案 12匪徒闖入搶掠

【KTSF】

東灣Newark日前光天化日之下,一間珠寶店發生搶劫案,目擊者說,當時大約至少12名戴著口罩和手套的人,闖入珠寶店搶劫,歷時只是3分鐘。

案發於星期三中午1時左右,位於Newpark Mall對面的Newpark Mall Road 5944號Bhindi珠寶店,見到珠寶店裡面有很多玻璃櫃碎裂,而店的門上只寫上正在施工,直至6月8日。

有目擊者表示,搶劫過程激烈猶如電影情節。

目擊者Quynh Chen說:「不敢相信,這不可能發生在離我家Newark這麼近的地方。」

律師Quinn Chen的律師樓,就在珠寶店旁邊。

目擊者稱,匪徒乘坐四輛不同汽車,入內搶去名貴的手錶、金戒指和鑽石項鍊,當劫匪跑出去時,有一些珠寶更掉到了地上。

Newark警察局長Jolie Macias表示,該公司仍在點算損失了多少,但是在Bhindi公司的網站上,可見公司售賣的是價值數萬美元的貴價產品。

Macias指,Bhindi有兩扇鎖著的玻璃門,員工必須用門外的對講機確認後,才會開門讓顧客進去,匪徙當時是使用大型的工具砸破大門。

目擊者稱,大約有12至15名戴著口罩和手套的男女衝進店內。

警方表示,整個搶劫過程不到三分鐘,警方隨後在鄰近的Fremont市找到了兩輛與這宗搶劫案有關的汽車,兩輛均為失車。

警方表示,截至週五下午,還沒有人被逮捕,Newark警方表示,即使發生了這宗案件,Newark市今年的搶劫案仍比去年同期下跌了10%。

