聯合國兒童基金會一項新的報告顯示,在墨西哥的兒童非法移民,數目與3個月前相比增長了9倍之多。

從今年年初開始,非法移民兒童的數目從380上升到了3,500,漲了9倍之多。

根據聯合國兒童基金會的估計,每天在墨西哥會有大約275名新增的沒有父母家人陪伴的兒童非法移民。

數據來自墨西哥當局,這些兒童擠在收容所中,目前墨西哥的收容所也已經人滿為患,都在那裡等待過境進入美國,收容所中至少有30%是兒童,當中有一半是沒有父母家人陪伴的兒童。

