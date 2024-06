【灣區新聞】Redwood City興建中可負擔房屋公寓發生8級大火

【KTSF 張擎鳳報導】

中半島Redwood City一處正在興建中的可負擔房屋公寓大樓發生8級大火,火勢已經受控,附近居民的疏散令亦已取消,事件中無人受傷。

現場熊熊烈火,冒出大量濃煙,現場是Middlefield Road 2700號路段,當局在週一早上10點15分接報這個建築地盤發生大火。

消防表示,火勢由5樓開始蔓延到其他樓層,整棟樓都陷入火海,消防員設法防止大火波及附近的建築物。

警方一度要疏散附近樓宇的50名住戶,紅木城市府開設了一個緊急收容所給有需要的民眾。

Menlo Park消防局長Mark Lorenzen說:「這場火災看起來,公寓大樓已經完全燒毀,我們的目標是防止火勢蔓延到旁邊的建築物,在南邊有住宅,我們採取保護措施。」

這場8級大火在下午受控,疏散令亦取消,這棟公寓大樓本應提供可負擔單位給179個低收入家庭,但現在大火燒毀了一切。

消防員正調查起火原因,他們表示,火災發生時,工地現場有近100名建築工人,當中應該有目擊者可以幫助他們調查這宗事故。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。